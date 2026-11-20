КХЛ, расписание и результаты 20 ноября: «Торпедо» — «Локомотив», «Шанхай Дрэгонс» — ЦСКА. Все матчи
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
20 ноября состоятся пять матчей: «Сибирь» — «Автомобилист», «Авангард» — «Барыс», «Северсталь» — «Амур», «Торпедо» — «Локомотив» и «Шанхайские Драконы» — ЦСКА.
20 ноября, пятница
Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|29
|14
|15
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|9
|Ак Барс
|30
|13
|17
|29
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Спартак
|29
|15
|14
|35
|4
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|5
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|27
|13
|14
|28
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
|20.11
|15:30
|Сибирь – Автомобилист
|- : -
|20.11
|16:30
|Авангард – Барыс
|- : -
|20.11
|19:00
|Торпедо НН – Локомотив
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – ЦСКА
|- : -
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