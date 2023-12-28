«Барыс» обыграл «Авангард» в КХЛ
«Барыс» дома одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.
По одной шайбе за астанинцев забросили Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка. В активе Скленички также одна голевая передача. На счету Понтуса Оберга — два ассиста.
Единственную шайбу омичей в конце третьего периода забросил Михаил Гуляев.
«Барыс» (35 очков) после 44 матчей продолжает занимать последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (59) идет вторым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Голы: Апальков — 3 (Оберг), 11:47 — 1:0. Савицкий — 9 (бол., Скленичка, Оберг), 41:07 — 2:0. Камара — 9 (Червены, Бекетаев), 43:27 — 3:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Хенкель), 45:40 — 4:0. Скленичка — 5 (мен., п.в.), 48:09 — 5:0. Гуляев — 3 (Беляев, Филатьев), 56:45 — 5:1.
Вратари: Паскуале — Хомченко (47:11 — 48:09).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (9+10+14) — 31 (7+12+12).
Судьи: Кочетов, Наумов.
28 декабря. Астана. Барыс-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|5
|Лада
|45
|23
|22
|55
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -