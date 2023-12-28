Ковальчук пропустит матч «Спартака» с минским «Динамо»

«Спартак» опубликовал состав на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Игра пройдет в Минске. Начало в 19.10 по московскому времени.

В состав красно-белых не попал Илья Ковальчук. 40-летний нападающий забросил две шайбы в двух первых матчах после возвращения в «Спартак».

«Спартак» (63 очка) после 45 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» (40) идет восьмым на «Западе» после 42 игр.