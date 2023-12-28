Агент Ковальчука оценил возвращение хоккеиста в КХЛ

Известный хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Ильи Ковальчука, оценил возвращение хоккеиста в КХЛ.

«Как оцениваю возвращение Ковальчука в КХЛ? Со стороны болельщика, который смотрел игру с трибун, увидел профессионала на льду. Я пообщался с Максимом Цыплаковым, с которым Илья играл в одной троке, и он сказал: «Я кайфую». Для меня этой оценки достаточно. Есть и критика, и обсуждение ошибок? У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть. Мало того, некоторые эксперты на телевидении, которые выступали на уровне чемпионата Беларуси, считают своим долгом сказать, как в том или ином моменте должен сыграть хоккеист. Но игрок высокого уровня сам понимает, что и как, а мы каких-то тонкостей не видим. Хотя страна у нас свободная, все говорят, что хотят. По мне, лучше бы комментаторы рассказывали интересные факты, а не углублялись в то, кто как обрезался и кто виноват. Может ли Ковальчук повести «Спартак» за собой? То, что у Ковальчука большой опыт и он может повести, это сто процентов. А как сложится... Я желаю только удачи. Тем более главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов — мой давнишний приятель, и я хочу, чтобы у него все получилось», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

40-летний форвард забросил по шайбы в матчах против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2).

«Спартак» занимает первое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 63 очка.