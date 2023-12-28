Агент Ковальчука оценил возвращение хоккеиста в КХЛ
Известный хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Ильи Ковальчука, оценил возвращение хоккеиста в КХЛ.
«Как оцениваю возвращение Ковальчука в КХЛ? Со стороны болельщика, который смотрел игру с трибун, увидел профессионала на льду. Я пообщался с Максимом Цыплаковым, с которым Илья играл в одной троке, и он сказал: «Я кайфую». Для меня этой оценки достаточно. Есть и критика, и обсуждение ошибок? У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть. Мало того, некоторые эксперты на телевидении, которые выступали на уровне чемпионата Беларуси, считают своим долгом сказать, как в том или ином моменте должен сыграть хоккеист. Но игрок высокого уровня сам понимает, что и как, а мы каких-то тонкостей не видим. Хотя страна у нас свободная, все говорят, что хотят. По мне, лучше бы комментаторы рассказывали интересные факты, а не углублялись в то, кто как обрезался и кто виноват. Может ли Ковальчук повести «Спартак» за собой? То, что у Ковальчука большой опыт и он может повести, это сто процентов. А как сложится... Я желаю только удачи. Тем более главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов — мой давнишний приятель, и я хочу, чтобы у него все получилось», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
40-летний форвард забросил по шайбы в матчах против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2).
«Спартак» занимает первое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 63 очка.
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|Авангард
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|28
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|Сал. Юлаев
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|Трактор
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|25
|20
|55
|5
|Лада
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|23
|22
|55
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|Автомобилист
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|24
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|53
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|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -