Экс-нападающий «Сан-Хосе» Барабанов о последнем сезоне: «Хоккей простой ставили, бей-беги»
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» прокомментировал игровой стиль «Сан-Хосе» в последнем сезоне.
— Почему не остался в Северной Америке? Были ведь предложения.
— Для меня важно играть на ведущих ролях, иначе я не получаю удовольствия от хоккея. Всегда борюсь за команду, конечно. В Америке предлагали четвертое звено, но я понимаю, что для такого я не очень годен: там большие ребята бегают, толкаются.
— Почему так сильно просела результативность на третий сезон в «Сан-Хосе»?
— В первую очередь это травмы. Хоккей простой ставили. Бей-беги, грубо говоря. Ты вообще не понимаешь ничего, в тебе игрока просто убивают. Бегаешь туда-сюда.
К тому же я травму получил в седьмой игре сезона: шайба попала в палец — перелом. Вышел, начал очки набирать — заболел на неделю. Тяжело очень проводить так сезон. Тем более в Северной Америке возвращаться после травм трудно: кто-то твое место наверняка уже занял. Это нормально, конкуренция.
Барабанов выступал за «Сан-Хосе» с 2021 года по 2024-й. В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».
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