Бывший форвард «Сан-Хосе» Барабанов: «Не пожалел, что поехал в НХЛ»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» вспомнил об игре в «Сан-Хосе», который на протяжении последних сезонов не попадает в плей-офф.

— Как вообще играть, когда в середине сезона понимаешь, что не выйдешь в плей-офф?

— Для меня это непривычно: в Питере-то мы всегда боролись за кубки. Конечно, тяжело психологически. Зато я получал много игрового времени, играл против лучших хоккеистов в мире. В принципе кайфанул от процесса, не пожалел, что поехал.

Барабанов выступал за «Сан-Хосе» с 2021 года по 2024-й. В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».