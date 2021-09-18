Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Автомобилист» расторгнет контракт с вратарем Коваржем

12:29
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» расторгнет контракт с вратарем Якубом Коваржем.

Ранее клуб поместил игрока в список травмированных до конца сезона. 33-летний чех получил травму в прошлом сезоне, летом он перенес операцию на мениске и вновь травмировался в первой игре сезона-2021/22 против «Металлурга» (2:6).

Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 год, в 2017 году голкипер вернулся в клуб из Екатеринбурга после сезона в «Северстали». В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Читайте также

Софья Великая рассказала, как распорядилась подаренными за олимпийские медали машинами
Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ
Хабиб спас совместный с AMC Fight Nights турнир памяти отца, позвонив в полицию
Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд