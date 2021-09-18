«Автомобилист» расторгнет контракт с вратарем Коваржем

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» расторгнет контракт с вратарем Якубом Коваржем.

Ранее клуб поместил игрока в список травмированных до конца сезона. 33-летний чех получил травму в прошлом сезоне, летом он перенес операцию на мениске и вновь травмировался в первой игре сезона-2021/22 против «Металлурга» (2:6).

Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 год, в 2017 году голкипер вернулся в клуб из Екатеринбурга после сезона в «Северстали». В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.