Как сообщал ранее «СЭ», вратарь Якуб Коварж покидает «Автомобилист».

По итогам предсезонной подготовки и первого проведенного в сезоне матча голкипер пришел к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь команде в нынешнем сезоне, сообщает сайт клуба.

В этой связи, ХК «Автомобилист» и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за клубом из Екатеринбурга.

«Мы благодарим Якуба за долгие годы выступления в нашем клубе! Голкипер отыграл в Екатеринбурге более семи лет, а новый сезон должен был стать для него уже восьмым по счету в джерси «Автомобилиста»! Увы, этим планам не суждено было сбыться.

381 матч, 43 «сухаря», 9990 отбитых бросков, три участия в матче звезд КХЛ и фирменные победные кувырки — игра Якуба за «Автомобилист» навсегда останется в памяти уральских болельщиков. Чешский вратарь стал настоящим символом команды и любимцем трибун! Екатеринбург — это то место, где Якубу всегда будут рады! Мы желаем нашему вратарю удачи в своем дальнейшем жизненном пути, решения проблем со здоровьем и возвращения на лед! До свидания, Якуб!» - говорится в сообщении на сайте «Авто».