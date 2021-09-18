«Металлург» разгромил «Амур», отыгравшись со счета 0:2
12:23
«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Амур» со счетом 6:2.
Хозяева вели со счетом 2:0 благодаря шайбам Михала Йордана и Сергея Терещенко. При этом оба гола были забиты за 51 секунду. Затем магнитогорцы забросили шесть шайб — отличились Анатолий Никонцев, Брендан Лейпсик, Архип Неколенко, Семен Кошелев и Николай Голдобин, который оформил дубль.
После этого матча «Металлург» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» с 3 очками — на последней строчке на Востоке.
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