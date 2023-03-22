Андриевский станет главным тренером минского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Александр Андриевский станет главным тренером минского «Динамо» вместо Крэйга Вудкрофта.

Андриевский вошел в тренерский штаб Вудкрофта по ходу этого сезона.

Именно в «Динамо» Андриевский начал тренерскую работу в сезоне-2006/07. В КХЛ Андриевский также работал главным тренером в «Адмирале» (2015-2018 и 2021-2022), «Сибири» (2018-2019) и «Сочи» (2019-2021).

Вудкрофт работает в «Динамо» с 2019 года. Также канадец руководил командой с 2016 по 2017 год.

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ минчане заняли восьмое место на «Западе». В первом раунде плей-офф они проиграли СКА — 2-4 в серии.