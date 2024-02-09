«Нефтехимик» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме обыграла «Нефтехимик» на выезде — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В основное время на гол Булата Шафигуллина гости ответили точным броском Энди Андреоффа. В овертайме Андреофф забил второй гол и принес своей команде победу.

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