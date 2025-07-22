Агент Евгения Кузнецова: «Клубы НХЛ заинтересованы в нем»

Хоккейный агент Шуми Бабаев в комментарии «СЭ» рассказал о будущем своего клиента Евгения Кузнецова.

— Почему ты не подпишешь его в КХЛ?

— Он разговаривал сам с клубами НХЛ и они в нем заинтересованы. Надо просто подождать просто немного и будут предложения.

СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года. В сезоне-2024/25 Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в трех играх.

В июне Бабаев объявил, что Кузнецов в следующем сезоне вернется в НХЛ.