26 июня, 12:32

Агент Бабаев: Кузнецов проведет следующий сезон в НХЛ

Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Шуми Бабаев объявил, что центрфорвард Евгений Кузнецов вернется в НХЛ в следующем сезоне.

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в НХЛ. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев в своем Telegram-канале.

33-летний Кузнецов провел сезон-2024/25 в СКА и набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах. Петербургский клуб вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде после поражения от московского «Динамо» (счет серии — 2-4). В апреле СКА расторг с форвардом контракт, который был рассчитан еще на три года.

Воспитанник «Трактора» Кузнецов играл в НХЛ с 2014 по 2024 год. В составе «Вашингтона» форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Весной 2024-го россиянин был обменян из столичного клуба в «Каролину».

Источник: Шуми Бабаев
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Шуми Бабаев
  • Новоуепинни

    если особо умный - отследи кто оплачивал кузю в НХЛ, и через кого шли бабки )) увидишь много интересного )) если не де б ил ))

    28.06.2025

  • Новоуепинни

    семин - да, кузнецов - нет. это не просто все, а последние попытки агента куда-то пристроить - не ради него, а ради своих процентов. попытки жалкие, при д у рок бездарь никому не сдался

    28.06.2025

  • После экспрессии бабаева по поводу продолжения карьеры Кузи, Трамп немного при..ел)))

    28.06.2025

  • hant64

    В Северной Америке семь лет существовала ВХА, ВХЛ никакой не было никогда.

    27.06.2025

  • андр

    Семин, Кузнецов... Таланты огромные, но пришлось работать на стахановский рекорд щелкунчика. Надорвались. Это похоже всё.

    27.06.2025

  • Лёгкий ветер

    Кузе пора уже переходить в настольный хоккей. Там под ганджубасом, даже интересней выступать.

    27.06.2025

  • объективный Артём =)

    Да он дело сво? знает, прост его команды в РЧах смотреть не интересно. Вон даже Петю закошмарил, шо пацан аж потух

    26.06.2025

  • объективный Артём =)

    Фила давно уже не та, следует это признать

    26.06.2025

  • Вислый в бане

    Летчики возьмут центра-не-бойца? Да и с вбрасываниями у него все плохо. Сомнительно.

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Шумел Бабай, деревья гнулись...

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там ещё не заслужил играть.

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    ВХЛ - Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ; до сентября 2022 года — Высшая хоккейная лига) — открытая международная хоккейная лига, одновременно являющаяся вторым по силе дивизионом профессионального хоккея России после КХЛ.

    26.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Есть еще ночная лига.

    26.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жаль Кузю - сам себе врагом оказался. Испортил концовку неплохой карьеры.

    26.06.2025

  • Андрей Андрей

    так Токета можно поставить полотенца и прохладительные напитки подавать,хоть в этом от него толк будет.

    26.06.2025

  • Андрей Андрей

    только НХЛ,ВХЛ уже более 40 лет распущена.

    26.06.2025

  • Бустег

    за миллиардом, коксом и шлюхами

    26.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Мной принято решение))))... Кто этот черт??)) Или он про ночную?

    26.06.2025

  • Армеец

    Видимо агент тоже вкурил!

    26.06.2025

  • емен

    Кузя лентяй , он уже нигде не заиграет! Он конечно может собраться на несколько матчей, но потом опять будет на раслабоне .

    26.06.2025

  • zg

    Проявляет,все норм!

    26.06.2025

  • zg

    Да что там,даже МЛС и МЛБ возбудились!:laughing:

    26.06.2025

  • Андрей Коняхин

    А мною принято решение: не бывать такому!

    26.06.2025

  • Спринт

    Наркоша на миллиард (вестимо - в копейках) только Ротену казался якобы хоккеистом. В НХЛ папаша Ротена, который берг, кажется, еще не прикупил франшизный клуб для сынульки.

    26.06.2025

  • masek13

    То есть бейсбол интереса не проявляет? Опять бабайка не доработал.

    26.06.2025

  • Engineer

    Кузнецов в курсе?

    26.06.2025

  • the gathering !

    пока коньки на гвоздь вешать. Взяться за ум, попутешествовать, выкинуть раз и навсегда из своей жизни белый порошок

    26.06.2025

  • объективный Артём =)

    И казалось бы: почему бы и не в Филу? Но тогда шо получается? Строить команду вокруг Мича, понабрав Зеграсов и Кузнецовых, тады нафига Токкета было привлекать? А так еслиб не фигура ГТ, то кмк Фила для Кузи идеальный вариант

    26.06.2025

  • Dorognik

    Хорошо, что Бабаев отобрал порошки у Евгения. но надо было выбросить, а не самому употребить и посты писать.

    26.06.2025

  • объективный Артём =)

    я бы сказал даже - посмешнил)

    26.06.2025

  • Патриот Великой России

    Так он и был в НХЛ а зачем в СКА бежал !

    26.06.2025

  • Патриот Великой России

    Юта или Сиетл наверное !

    26.06.2025

  • Павел Леонидович

    интересно, это каким образом?)

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё верно и логично. Уровень КХЛ Евгений не потянул, поэтому сейчас только два пути - НХЛ или ВХЛ.

    26.06.2025

  • igor1972

    Что за времена настали - агенты уже принимают решения, где их клиенты играть будут...

    26.06.2025

  • mikeV

    Да, а Иран сегодня заявил о победе над Израилем...

    26.06.2025

  • hant64

    Уже в курсе, и все рады. И да, возник невиданный ажиотаж на рынке свободных агентов, выстроилась очередь из всех клубов НХЛ, и даже в ней замечены несколько из НБА и НФЛ.:slight_smile:

    26.06.2025

  • оппонент

    Конечно, здесь сопьётся окончательно, или что он там нехорошего употребляет.

    26.06.2025

  • hant64

    Спасибо, Бабаев, хоть посмешил немного)). Хотя, почему немного, ну ржачка же, реально:grin:

    26.06.2025

  • Неравнодушный Ден

    Сегодня ряд клубов НХЛ узнали, кто такой Бабаев!

    26.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    В России белый порошок запрещён . Понятно желание Евгения , вернуться в Америку

    26.06.2025

  • Sn0w

    >Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке А немного ли товарищ Блаблабаев о себе думает ?:)

    26.06.2025

  • capitan76

    А клубы НХЛ в курсе?))

    26.06.2025

