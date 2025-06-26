Агент Бабаев: Кузнецов проведет следующий сезон в НХЛ
Агент Шуми Бабаев объявил, что центрфорвард Евгений Кузнецов вернется в НХЛ в следующем сезоне.
«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в НХЛ. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев в своем Telegram-канале.
33-летний Кузнецов провел сезон-2024/25 в СКА и набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах. Петербургский клуб вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде после поражения от московского «Динамо» (счет серии — 2-4). В апреле СКА расторг с форвардом контракт, который был рассчитан еще на три года.
Воспитанник «Трактора» Кузнецов играл в НХЛ с 2014 по 2024 год. В составе «Вашингтона» форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Весной 2024-го россиянин был обменян из столичного клуба в «Каролину».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -