Агент Бабаев: Кузнецов проведет следующий сезон в НХЛ

Агент Шуми Бабаев объявил, что центрфорвард Евгений Кузнецов вернется в НХЛ в следующем сезоне.

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в НХЛ. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев в своем Telegram-канале.

33-летний Кузнецов провел сезон-2024/25 в СКА и набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах. Петербургский клуб вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде после поражения от московского «Динамо» (счет серии — 2-4). В апреле СКА расторг с форвардом контракт, который был рассчитан еще на три года.

Воспитанник «Трактора» Кузнецов играл в НХЛ с 2014 по 2024 год. В составе «Вашингтона» форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Весной 2024-го россиянин был обменян из столичного клуба в «Каролину».