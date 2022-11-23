«Адмирал» обменял Вербу в «Спартак» на Сидлярова

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» обменял нападающего Марка Вербу в «Спартак» на нападающего Дмитрия Сидлярова.

В нынешнем сезоне 24-летний Верба провел 19 матчей, в которых заработал показатель полезности «минус» 3, а также 25 минут штрафа.

На счету 27-летнего Сидлярова 3 матча без набранных очков и показатель полезности «минус» 2.