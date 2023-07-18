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Сегодня, 15:55

«Аль-Наср» и «Аль-Ойл» — какой клуб реальный, а какой — нет? Тест про лигу с самыми безумными зарплатами

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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Чемпионат Саудовской Аравии в последнее время привлекает все больше внимания — большие зарплаты позволяют приглашать звезд мирового уровня, таких как Криштиану Роналду или Карим Бензема. Болельщикам пора учить названия клубов саудовской лиги, почти все из которых начинаются с приставки «Аль». «СЭ» вместе с PARI предлагают вам отличить название реально существующей команды от выдуманного нами. Поехали!

Игровой портал «СЭ» с тестами и квизами доступен по ссылке

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