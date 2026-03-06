Испанский специалист Мария Луиза Вилья Гутьеррес возглавит подготовку судей женской Суперлиги

Судьи и помощники арбитров женской Суперлиги будут готовиться к старту нового сезона под руководством менеджера судей РФС Марии Луизы Вильи Гутьеррес, сообщает пресс-служба союза.

В программе сбора — сдача нормативов по физической подготовке и теоретическое тестирование, интенсивные занятия по всем ключевым направлениям судейства. Особое внимание уделено вопросам командной работы арбитров, трактовкам игры рукой, тактическим фолам, фиксации офсайдов и управлению игрой.

На прошлой неделе испанский специалист представляла Россию на первом симпозиуме УЕФА по женскому судейству.

Мария Луиза Вилья Гутьеррес около десяти лет отвечала за корпус женщин-арбитров в Испании и входила в состав судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. Она имеет опыт работы ассистентом арбитра ФИФА.