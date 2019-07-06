Цыганков - лучший игрок чемпионата Украины-2018/19

Украинская премьер-лига назвала лауреатов сезона-2018/19. Лучшим футболистом назван нападающий киевского "Динамо" Виктор Цыганков. В тройку вошли футболисты "Шахтера" Тайсон и лучший бомбардир сезона Жуниор Мораес.

Лучшим вратарем назван Андрей Пятов из "Шахтера", в тройку вошли Юрий Панькив ("Александрия") и Никита Шевченко ("Карпаты"/"Заря").

Лучшим тренером стал Паулу Фонсека, приведший "Шахтер" к чемпионству, вторым стал Владимир Шаран ("Александрия"), третьим – Александр Хацкевич​ ("Динамо").

Тройку лучших молодых футболистов составили Виталий Миколенко ("Динамо"), Марьян Швед ("Карпаты"), Николай Шапаренко ("Динамо").

Лучшим арбитром назван Анатолий Абдула, после него расположились Юрий Можаровский и Константин Труханов.