«Реал» готов представить супертрио, есть ли шансы у «Аталанты»? Главное о Суперкубке УЕФА

Интриги, трансферы, ориентировочные составы.

Почему матч важен для обеих команд

В футбольном мире не все придают значение Суперкубку УЕФА, считая этот трофей второстепенным, но для «Реала» и «Аталанты» важно начать сезон с титула. Тем более что на кону стоят сразу несколько рекордов.

В случае победы «Реал» станет первым в истории шестикратным обладателем Суперкубка, обойдя «Барселону» и «Милан» — согласитесь, приятно оставить позади такую компанию.

Кроме того, Карло Анчелотти может завоевать пятый Суперкубок в своей тренерской карьере, а Карвахаль и Модрич могут стать первыми пятикратными обладателями этого трофея.

На пути мадридцев стоит «Аталанта», которая прежде никогда не участвовала в подобных матчах, но это не значит, что итальянцы сложат лапки.

В прошлом сезоне бергамасков заранее «похоронили» перед финалом Лиги Европы с «Байером», но в итоге команда Джан Пьеро Гасперини забила три безответных мяча и вернулась на родину триумфатором. Сейчас история похожая: «Аталанта» — снова аутсайдер и ее это никак не беспокоит.

«Реал» — фантастическая команда, но мы не стесняемся статуса андердога. Против «Байера» мы тоже не были фаворитами, поэтому так, может быть, нам и лучше», — сказал капитан итальянской команды Мартен де Рон.

К тому же есть такое интересное наблюдение: не всегда победителям Лиги чемпионов легко даются финалы Суперкубка. «Манчестер Сити» бил пенальти с «Севильей», а «Челси» — с «Вильярреалом». За 12 лет только у «Реала» есть сухие победы. Но намного чаще финалы являются настоящим испытанием для уставшего на сборах фаворита. Так что начало сезона обещает быть интересным.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Трансферы и потери

Естественно, все внимание будет приковано к Мбаппе, перебравшемуся в Испанию после Евро-2024 — это главный трансфер не только «Реала», но и всего летнего окна. Дебют Килиана за сливочных — одно из самых громких событий на старте сезона, которое точно нельзя пропустить.

Также состав мадридцев пополнил бразильский вундеркинд Эндрик, которого ждали уже давно. Теперь линия атаки у «Реала» выглядит совсем монструозно. Анчелотти даже пошутил, что ему испортили отпуск, заставив серьезно подумать о том, как уместить всех звезд на поле.

Что касается трансферов на выход, то из королевского клуба ушли Хоселу и Начо. Кроос завершил карьеру, а Кепа вернулся из аренды в «Челси».

У «Реала» больше не ожидается ярких приобретений, но набирает обороты история с Винисиусом Жуниором и Саудовской Аравией. Бразильца очень хотят видеть в «Аль-Ахли» и готовы дать ему контракт почти на 350 миллионов евро в год. Флорентино Перес выставил ценник за вингера в 1 миллиард, это сумма отступных. Переговоры продолжаются: если Винисиус согласится, то станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Также под вопросом дальнейшая судьба Родриго. Нападающего очень хочет видеть в «Сити» Пеп Гвардиола. Впрочем, пока это лишь разговоры. Никакой конкретики нет, а сам бразилец настроен на то, чтобы остаться в Мадриде.

«Аталанта» ведет себя на рынке поскромнее, главная покупка — 25-летний нападающий сборной Италии Матео Ретеги. Он перешел из «Дженоа» за 22 миллиона.

А вот потерь много, и дело даже не в уходе Алексея Миранчука. У клуба из Бергамо слишком много травмированных игроков перед стартом сезона. Скамакка порвал «кресты», не сыграет до весны следующего года. С аналогичной травмой слег Скальвини. У Толоя мышечные проблемы. Четвертая потеря «Аталанты» по состоянию здоровья — новичок Дзаньоло.

Также есть конфликт между Гасперини и Копмейнерсом. Нидерландский полузащитник хочет перейти в «Ювентус», но его не отпускают. К сожалению, у интересной команды с опытным тренером частые проблемы в коммуникации с футболистами. Нечто подобное мы уже могли наблюдать и раньше, когда Миранчука не хотели отдавать в другой клуб.

Шарль де Кетеларе. Фото Global Look Press

Предсезонка

Летом «Реал» сыграл всего четыре официальных товарищеских матча. Первый — в конце июля против «Альбасете» (3:0), а остальные три — в турне по США. Вояж в Америку получился не таким уж и успешным. Команда Анчелотти уступила «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2), одержав лишь одну победу — над «Челси» (2:1).

Конечно, придавать сильное значение результатам не стоит, ведь это всего лишь сборы. К тому же после плей-офф турниров национальных сборных отдыхали многие игроки старта: Мбаппе, Карвахаль, Тшуамени, Беллингем, Камавинга, Вальверде и Менди. Они присоединились к команде по возвращении в Мадрид.

Что касается «Аталанты», то тут результаты еще хуже: ничья с «АЗ» (2:2), а также разгромные поражения от «Пармы» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3). Гасперини, как и полагается во время предсезонки, использовал всю обойму, дозируя игровое время каждого. Ярче всех себя проявили Лукман и Де Кетеларе, которые с большой долей вероятности начнут матч с «Реалом» в старте.

Ориентировочные составы

Повреждение Камавинги, получившего по ноге от одноклубника Тшуамени на тренировке, оставило только одну интригу по стартовому составу «Реала» — Модрич или Тшуамени в опорной зоне. Хорват провел полную предсезонку и пребывает в лучшей форме относительно других полузащитников.

На остальных позициях все более-менее предсказуемо. Вероятно, мы впервые увидим атакующее трио Родриго — Мбаппе — Винисиус и старую добрую 4-3-3. А вот Беллингем после Евро наверняка получит отдых.

Во втором тайме у Анчелотти будет возможность освежить игру с помощью Браима Диаса, Гюлера, Эндрика и кого-то из пары Модрич/Тшуамени.

«Аталанта», как ожидается, выстроится в 3-4-2-1. Де Кетеларе и Лукман выйдут с первых минут и будут играть под наконечником, роль которого исполнит новичок Ретеги.

В любом случае получится узнаваемый по прошлому сезону состав, только без привычных нам Скамакки, Толои, Скальвини и Копмейнерса.