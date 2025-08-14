Футбол
14 августа, 01:14

Франк: «Тоттенхэм» сыграл очень хорошо в матче с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Франк.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:2, пен. — 3:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Тоттенхэм» сыграл очень хорошо. Мы играли против одной из лучших команд мира, возможно, даже лучшей на данный момент. «Тоттенхэм» контролировали игру 80 минут, пока не пропустили первый мяч. Конечно, гол Ли Кан-Ина повлиял на ход матча, но позитива было много. Нам есть чему радоваться.

Первый тайм получился прекрасным, практически идеальным. Стандарты тоже были очень хороши и опасны. Они играют важную роль. Я считаю, что стандарты должны быть оружием любой команды. Мы обязательно сосредоточимся на этом, потому что это важно», — цитирует официальный сайт УЕФА Франка.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
Источник: Официальный сайт УЕФА
