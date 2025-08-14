Футбол
14 августа, 00:42

Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, пен. — 4:3).

28-летний француз отметился голевой передачей на Гонсалу Рамуша, которыйн а 4-й добавленной минуте сравнял счет. Также он реализовал свою попытку в серии пенальти.

«Он великолепно вел за собой линию нападения «ПСЖ», что было как раз необходимо его команде при счете 0:2. Он стал инициатором потрясающего камбэка, сделав отличный голевой пас и обеспечил «ПСЖ» серию пенальти», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; после забитого гола.«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке
Усман Дембеле
