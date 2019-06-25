СМИ: "Интер" хочет подписать Дани Алвеса

Бывший защитник "ПСЖ" Дани Алвес может стать игроком "Интера", сообщает France Football.

По данным источника, новый главный тренер "Интера" Антонио Конте попросил руководство клуба подписать Алвеса. Контракт бразильца с "ПСЖ" подходит к концу, поэтому он может перейти бесплатно, на правах свободного агента. Конте планирует играть по схеме 3-5-2 и считает, что Алвес подойдет для его тактики.

36-летний футболист в прошедшем сезоне провел 32 матча за "ПСЖ" и забил три мяча при восьми голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом страны.

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