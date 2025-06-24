Футбол
24 июня, 18:05

Романо: «Барселона» покупает 19-летнего нападающего «Копенгагена» Бардагжи

Руслан Минаев

Нападающий «Копенгагена» Руни Бардагжи переходит в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки — 2 миллиона евро. Также в договоре предусмотрены бонусы.

В сезоне-2024/25 Бардагжи сыграл всего в 6 матчах из-за разрыва крестообразной связки колена. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего шведа сирийского происхождения в 7,5 миллиона евро. Всего на счету вингера 15 голов в 84 матчах за «Копенгаген».

ФК Барселона
ФК Копенгаген
  • перспективный пацан

    24.06.2025

  • chep

    Если бы его покупал российский клуб, его бы сразу захейтили! Написали бы: ноунейм, с крестами уже в 19 лет

    24.06.2025

    • Источник: Фати уйдет в аренду в «Монако» после продления контракта с «Барселоной»

    Источник: «Милан» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Брюгге» Яшари

