Романо: «Барселона» покупает 19-летнего нападающего «Копенгагена» Бардагжи

Нападающий «Копенгагена» Руни Бардагжи переходит в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки — 2 миллиона евро. Также в договоре предусмотрены бонусы.

В сезоне-2024/25 Бардагжи сыграл всего в 6 матчах из-за разрыва крестообразной связки колена. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего шведа сирийского происхождения в 7,5 миллиона евро. Всего на счету вингера 15 голов в 84 матчах за «Копенгаген».