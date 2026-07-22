Бекхэм о переходе Каземиро в «Интер Майами»: «Человек и футболист, которым я давно восхищаюсь»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в клуб МЛС.

22 июля «Интер Майами» объявил о трансфере 34-летнего бразильца. Каземиро подписал контракт до конца сезона-2027 с возможностью продления на два года.

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в «Интер Майами». Это человек и футболист, которым я восхищаюсь уже очень давно. Он — настоящий победитель, добившийся огромных успехов в футболе, и после столь невероятной карьеры в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» я счастлив, что он решил сделать Майами своим новым домом», — приводит слова Бекхэма пресс-служба «Интер Майами».

Летом у Каземиро истек контракт с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 года. Полузащитник провел за «МЮ» 160 матчей, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. До этого Каземиро играл в «Реале», «Порту» и «Сан-Паулу».