Источник: Фати уйдет в аренду в «Монако» после продления контракта с «Барселоной»

Нападающий Ансу Фати продлит контракт с «Барселоной» и уйдет в аренду с правом выкупа в «Монако», сообщает Cadena SER.

По информации источника, футболст подпишет контракт с каталонским клубом до 2028 года из-за «финансовых соображений».

В сделке с французским клубом сине-гранатовые планируют прописать опцию обратного выкупа игрока, стоимость которого может составить 28 миллионов евро. Общая сумма сделки оценивается в 11 миллионов евро.

Планируется, что Фати пройдет медосмотр в «Монако» 28 июня.

В прошедшем сезоне на счету 22-летнего вингера 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.