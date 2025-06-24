Футбол
24 июня, 18:35

Источник: «Милан» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Брюгге» Яшари

Руслан Минаев

«Милан» сделал официальное предложение о переходе полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Россонери предложили бельгийцам 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что «Брюгге» планирует выручить от продажи игрока около 40 миллионов. Переговоры продолжаются. Также Яшари интересуются клубы АПЛ.

Контракт 22-летнего швейцарца с клубом истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне опорный хавбек провел за «Брюгге» 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных пасов.

