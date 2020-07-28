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«Реал» попытается купить Камавинга через год

04:37

«Реал» сделает еще одну попытку приобрести у «Ренна» полузащитника Эдуардо Камавинга?, сообщает Diario AS. Мадридский клуб планирует инициировать переговоры следующим летом.

Ранее появилась информаци, что французский клуб не продаст игрока молодежной сборной Франции в это трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 43 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего хавбека в 37,5 миллиона евро.

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