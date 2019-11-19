Платини советует «Ювентусу» подписать Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе мог бы усилить «Ювентус», считает бывший президент УЕФА и экс-игрок «Юве» Мишель Платини.

— Мбаппе может быть звездой на протяжении следующих десяти лет. Я бы посоветовал его любой команде, — цитирует Платини Tuttosport. — Не знаю, может ли «Ювентус» позволить себе приобрести его, и со временем это будет еще сложнее, так как его трансферная стоимость продолжит расти.

В текущем сезоне 20-летний Кильян Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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