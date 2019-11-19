Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Платини советует «Ювентусу» подписать Мбаппе

13:28
Теги:

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе мог бы усилить «Ювентус», считает бывший президент УЕФА и экс-игрок «Юве» Мишель Платини.

— Мбаппе может быть звездой на протяжении следующих десяти лет. Я бы посоветовал его любой команде, — цитирует Платини Tuttosport. — Не знаю, может ли «Ювентус» позволить себе приобрести его, и со временем это будет еще сложнее, так как его трансферная стоимость продолжит расти.

В текущем сезоне 20-летний Кильян Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир