Онана может заменить Силлессена в "Барселоне"

"Барселона" нашла замену вратарю Ясперу Силлессену в следующем сезоне, утверждает AS. Голкипер сборной Голландии, не получающий игровой практики, с большой вероятностью уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

В качестве конкурента Марка-Андре тер Штегена каталонцы рассматривают вратаря "Аякса" Андре Онану.

22-летний вратарь - воспитанник "Аякса", в основной команде играет с сезона-2016/17. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах. Также на его счету пять товарищеских игр в составе сборной Камеруна.

"Барса" рассматривает его на долгосрочную перспективу и возможную игру в основе через несколько лет.