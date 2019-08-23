«Милан» сделал «Атлетико» новое предложение по Корреа

«Милан» увеличил сумму предложения по нападающему «Атлетико» Анхелю Корреа. Как сообщает El Mundo Deportivo, итальянский клуб теперь готов заплатить 42 миллиона евро и отдать 30 процентов с выручки от следующей продажи игрока.

Отметим, что «Атлетико» требует за Корреа не меньше 50 миллионов евро. Контракт Корреа с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Он играет за команду с 2015 года, провел 178 матчей, забил 30 мячей.