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Сегодня, 01:18

«МЮ» в ближайшее время объявит о трансфере Маласии из «Фейеноорда»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 22-летним голландцем будет рассчитано до лета 2026 года, а английский клуб заплатит за игрока 15 млн евро и 2 млн евро бонусами. Футболист уже прошел медосмотр перед трансфером.

В сезоне-2021/22 Маласиа забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 17 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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