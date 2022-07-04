«МЮ» в ближайшее время объявит о трансфере Маласии из «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 22-летним голландцем будет рассчитано до лета 2026 года, а английский клуб заплатит за игрока 15 млн евро и 2 млн евро бонусами. Футболист уже прошел медосмотр перед трансфером.

В сезоне-2021/22 Маласиа забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 17 миллионов евро.