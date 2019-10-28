Источник: «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Жезусом

Защитник «Ромы» Жуан Жезус может продолжить карьеру в «Зените», утверждает calciomercato.it. По информации СМИ, сине-бело-голубые проявляют интерес к 28-летнему бразильцу.

«Зенит» и «Порту» наводили справки на игрока в последние месяцы. Жезусом также интересуются «Сампдория» и «Торино».

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не рассчитывает на защитника, поэтому футболист может покинуть римлян зимой.

В текущем сезоне Жезус провел четыре матча за «Рому» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.