«Бенфика» рассматривает вариант с подписанием хавбека «Палмейраса» Риоса

«Бенфика» рассматривает возможность поездки своих представителей в Бразилию для переговоров о переходе полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам 25-летний колумбиец отдает предпочтение «Роме», но римляне не могут договориться с бразильским клубом о сумме трансфера. «Бенфика» сделает предложение только если будет уверена, что сможет оформить переход игрока.

В текущем сезоне Риос провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.