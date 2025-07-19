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19 июля 2025, 08:23

«Бенфика» рассматривает вариант с подписанием хавбека «Палмейраса» Риоса

Руслан Минаев

«Бенфика» рассматривает возможность поездки своих представителей в Бразилию для переговоров о переходе полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам 25-летний колумбиец отдает предпочтение «Роме», но римляне не могут договориться с бразильским клубом о сумме трансфера. «Бенфика» сделает предложение только если будет уверена, что сможет оформить переход игрока.

В текущем сезоне Риос провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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