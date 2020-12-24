Без Модрича сложно, но Зидана выручил Каземиру. «Реал» снова догнал «Атлетико»

Непростая победа мадридцев над «Гранадой» (2:0) стала для чемпионов Испании шестой подряд и помогла догнать лидирующий «Атлетико».

«Реал» — «Гранада» — 2:0 (0:0)

Голы: Каземиру, 57 (1:0). Бензема, 90+4 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде (Иско, 78), Бензема, Васкес (Винисиус Жуниор, 78), Родригу (Асенсио, 38).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Кини, 73), Вальехо (Х.Санчес, 84), Дуарте, Нева, Кенеди (Суарес, 63), Эррера, Брайс (Соро, 63), Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 74), Пуэртас.

Предупреждения: Васкес, 17. Фулькье, 27. Карвахаль, 81.

Судья: Мартинес Мунуэра.

23 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Чем-то текущее положение дел в ла лиге напоминает летнюю доигровку прошлого сезона. Тогда «Реал» вел триумфально завершившуюся погоню за «Барселоной». Сейчас — преследует «Атлетико», который накануне отпраздновал 300-ю победу под началом Диего Симеоне и снова ушел в отрыв. Но мадридцы к такому уже привыкли. К игре с «Гранадой» они подошли с пятиматчевой выигрышной серией и с практически опустевшим лазаретом.

Отдых и возможность восстановиться после микроповреждения дали неутомимому Модричу. В остальном никаких проблем у «Королевского клуба» не было. Даже хрустальный Азар попал в заявку, однако Зинедин Зидан решил поберечь бельгийца и поначалу оставил его в запасе. Слева в атакующей тройке, как и против «Эйбара» (3:1) появился Родригу, а Модрича подменил Вальверде. Все это подразумевало доминирование, хотя довольно быстро стало понятно: на легкую прогулку хозяевам рассчитывать не приходится, и отрезки, когда занимавшая седьмое место «Гранада» включала прессинг, заставляли игроков «Реала» нервничать и допускать просчеты.

200 — Toni Kroos disputa su partido n?mero 200 en @LaLiga con el @realmadrid (190 como titular). Solo Uli Stielike es el ?nico futbolista ?? alem?n ?? que le supera a lo largo de la historia en la competici?n en el conjunto blanco (212 encuentros). Instituci?n#RealMadrid pic.twitter.com/bQr2ZZsl1n — OptaJose (@OptaJose) December 23, 2020

Варан, превратившийся в этом сезоне в синоним слова «ошибка», обрезал всю команду на первой же минуте. Хорошо, мадридцев простил Пуэртас, который не попал в створ ворот несмотря на идеальную передачу Сольдадо. А потом еще и Кенеди не удалось наказать промахнувшегося мимо мяча Куртуа. Видимо, арендованный у «Челси» бразилец сейчас не в том тонусе, как пропускавший игру из-за травмы Мачис. Но это все-таки были мелочи в сравнении с вынужденной заменой Родригу. После небольшого толчка соперника, который даже не тянул на нарушение правил, бразилец неловко оступился и покинул поле уже на носилках.

Rodrygo has been stretchered off in Real Madrid's game against Granada with a hamstring injury.



Get well soon, @RodrygoGoes ? pic.twitter.com/En3hvmCgM6 — Goal (@goal) December 23, 2020

В атаке же у «Реала» мало что получалось. Контроль мяча был, давление — тоже, а едва ли не самым опасным получился дальний удар Крооса. Проводившему 200-й матч в ла лиге немцу до гола не хватило считанных сантиметров. Когда же по вынесенному из штрафной мячу от души приложился Карвахаль, на линии удара оказался защитник. Тем не менее, в перерыве Зидан не сделал ни одной замены. Расчет был на внесенные коррективы, и это сработало.

Сливочные стали дорожить мячом и быстрее его двигать, что позволило усилить давление, с которым «Гранада» в итоге не справилась. Героем же ударного отрезка оказался Асенсио, который поменял невезучего Родригу. В течение нескольких минут полузащитник нанес эффектный удар пяткой по летящему мячу и попал в штангу. Затем ассистировал Вальверде, которому не позволил отличиться блестяще сыгравший Руй Силва, и, наконец, Асенсио организовал взятие ворот классным навесом на Каземиру.

Бразилец сейчас стабилен в том плане, что забил в третьем домашнем матче подряд. Всего же на счету Каземиру в этом сезоне уже четыре гола, и он второй снайпер команды после Бензема. Для «Реала» же этот мяч стал 6200 за всю историю ла лиги. В общем, опорный хавбек мадридцев — стопроцентный герой. Он еще и опасный удар по собственным воротам заблокировал. Данный эпизод со всех ракурсов изучал ВАР, и арбитр Хуан Мартинес положился на мнение видеоассистента: игры рукой все же не было.

?Crees que hubo penalti de Casemiro?



Te leemos ? pic.twitter.com/TyMEh3Jp4N — Goal Espa?a (@GoalEspana) December 23, 2020

А вот по другому эпизоду, когда тот же Каземиру на входе в штрафную придержал Янхеля Эрреру, определенные сомнения остались. Известный в прошлом арбитр Хуан Андухар Оливер даже заявил Marca: «Для меня это пенальти. Полузащитник «Реала» не обращает внимания на мяч и хватает футболиста соперника».

Нет сомнений: в ближайшие дни нас снова ждут разговоры об особом отношении судей к мадридской команде. Однако три очка от «Реала» уже никуда не денутся. Как и гол Бензема, который больше занимался черновой работой, но в добавленное время продемонстрировал, почему Зидан называет его лучшим в истории французским нападающим. Карим с 8 точными ударами главный снайпер ла лиги, а мадридцы снова сравнялись с «Атлетико». Хотя «матрасники» пока первые, и впервые за 14 лет к Рождеству в чемпионате лидирует не «Барселона» или «Реал».