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Сегодня, 11:10

Класико живых! «Реал» и «Барселона» готовы выдать огненную битву

20 марта «Реал» примет в Мадриде «Барселону»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жерар Пике и Лука Модрич.
Фото Global Look Press
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP
Серъи Роберто и Карим Бензема.
Фото Global Look Press
1/3
В воскресенье нас ждет главное противостояние Испании.

Избавление от комплексов

Хорошо помню впечатления коллег по итогам январского класико в полуфинале Суперкубка Испании. Оговорки про общий уровень мастерства, где между строк читалось аленичевское «не то». Воспоминания о траве, которая когда-то была зеленее только потому, что по ней бегали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Словно до них не было великих класико.

Понятно, что для многих в нынешнем поколении даже Рауль, Фернандо Йерро, Луиш Фигу, Христо Стоичков и Роналдо чуть ли не «преданья старины глубокой». А Сесар Родригес, Франсиско Хенто или Альфредо Ди Стефано чуть ли не герои древних мифов вроде Геракла или Персея. Только эта же судьба ждет в будущем и Лео с Кришем, а великое противостояние «Реала» и «Барселоны» останется вечным, и сейчас начинается новый этап этой истории.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Зимние трансферы помогли Хави преобразить «Барселону». Матчи каталонцев снова хочется смотреть

А суперкубковые 3:2 в Саудовской Аравии — безумно яркие и эмоциональные — в какой-то степени отправная точка. Прежде всего для «Барселоны», которая не обыгрывала Мадрид на протяжении трех лет. И не просто так после финального свистка Хави говорил о том, что его команда потеряла титул, но при этом избавилась от комплексов и показала: она может конкурировать с кем угодно.

Да, спустя неделю сине-гранатовые вылетели еще и из Кубка Испании, но с каждым матчем «Барса» приближалась к тому идеалу, к которому стремится ее главный тренер. Работа Хави и мощная зимняя трансферная кампания дали практически мгновенный эффект, и сейчас почти каждый матч каталонцев превращается в праздник. Однако то, что все видели на поле, не избавляло от тревоги за будущее оказавшегося в глубоком финансовом кризисе клуба. Хотелось понять: откуда деньги и не устроил ли Жоан Лапорта с его склонностью к популизму новый пир во время чумы?

Футболисты "Барселоны". Фото AFP
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP

Луч света в каталонском кризисе

Оснований для опасений было предостаточно. Начиная с соглашений с ветеранами о сокращении зарплат, которые все равно придется выплатить в полном объеме, и заканчивая хитрыми схемами контрактов зимних новичков. Ла лига как раз обновила данные по рамкам потолка зарплат, и контраст между двумя испанскими суперклубами напоминает пропасть. Если «Реал» и тут лидирует, имея возможность потратить 739 миллионов евро, то баланс «Барсы» — минус 144 миллиона.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Жорди Альба и&nbsp;Дани Алвес. «Барселона» уничтожила «Атлетико», в Ноттингеме фанат напал на футболистов, Тил — лучший бомбардир чемпионата Нидерландов

Именно в данный момент это не проблема, но уже в новом сезоне клуб ждут новые санкции. Или, если быть точным, продление нынешних. То есть, чтобы уместить под потолком зарплату новых игроков, среди которых фигурируют Кристенсен и Аспиликуэта из «Челси», Кессье из «Милана» и Мазрауи из «Аякса», нужно выполнить ряд условий, а именно: каждый миллион новых окладов потребует сокращения расходов на четыре миллиона, и тот факт, что все предполагаемые новички получат статус свободных агентов, не имеет никакого значения.

То есть нужно избавляться от лишних игроков. И желательно за деньги, а не как в случае с отказавшимся продлевать контракт Усманом Дембеле, который, по слухам, уже договорился с «ПСЖ». Однако это полумеры, и настоящим спасением станет только существенный рост доходов. Что-то удастся заработать за счет снятия коронавирусных ограничений. В перспективе прибыли увеличатся после реконструкции «Камп Ноу», а пока спасением видится спонсорский контракт с музыкальным сервисом Spotify.

Соглашение, подразумевающее в числе прочего еще и смену названия стадиона, будет рассчитано на четыре года и, по неофициальным данным, суммарно принесет «Барсе» порядка 300 миллионов евро. Это более выгодный контракт, чем в случае с японской Racuten, ежегодно выплачивавшей 55 миллионов. Кроме того, 100 миллионов за пять лет принесет сотрудничество с компанией, работающей с криптовалютами. И пусть это не решит всех проблем, дышать сине-гранатовым будет легче.

Серъи Роберто и Карим Бензема. Фото Global Look Press
Серъи Роберто и Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Эволюция и революция

В футбольном плане дела у «Барсы» обстоят прекрасно. Гави, Педри, Ферран Торрес, Ансу Фати, Эрик Гарсия — такой концентрации молодых талантов, которые обеспечат клубу процветание на годы вперед, не было очень давно. И в плане перспектив каталонцы сейчас даже круче «Реала», который начал смену поколений гораздо раньше своего вечного конкурента. Вопрос в эффективности затеянной перестройки, хотя нужно понимать: в Мадриде ставили на эволюцию, тогда как в столице Каталонии вера в молодых была отчасти спровоцирована финансовым кризисом.

Соответственно, к статусу суперзвезды из молодых талантов на данный момент приблизился только Винисиус Жуниор. Бразилец буквально расцвел с приходом Карло Анчелотти, тогда как по остальным много вопросов. Провальной получилась покупка Йовича, ничего не получается у отданного в аренду «Боруссии» Рейниера. Эдер Милитау и Менди хороши, но пока не вышли на пик. Родригу нестабилен, а Вальверде при всем своем таланте пока не может полноценно заменить кого-то из вечного трио Модрич — Кроос — Каземиру.

Килиан Мбаппе (справа) в&nbsp;первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против &laquo;Реала&raquo;. «ПСЖ» и «Реал» осыпают Мбаппе деньгами. Их матч — часть битвы за француза

Возможно, переломным моментом станет ожидаемое подписание Кильяна Мбаппе. Но это будет потом, а пока к очередному титулу «Реал» ведет Карим Бензема, который в 34 года бьет персональные рекорды десятилетней давности и в понедельник забрал у Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории французского футбола.

То, как Бензема за несколько минут уничтожил оборону «ПСЖ», — уже в истории Лиги чемпионов. И как же обидно, что вопреки усилиям медиков, форвард пропустит игру на «Сантьяго Бернабеу»! Но в воскресенье у Винисиуса с Асенсио или у Педри с Торресом будет возможность написать новую главу главного противостояния испанского футбола. В последние годы его порой называли класико хромых. Из-за травм, игровых и финансовых кризисов. Сейчас же «Реал» и «Барса» в таком порядке, что у нас есть все основания увидеть совсем другое класико.

Класико живых.

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19%

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15%

1.33
Карим Бензема
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Луиш Фигу
Лука Модрич
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реал» — «Барселона»: класико снова самый яркий матч Европы
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
4
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 - : -
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
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Атлетик

 21 1 6
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