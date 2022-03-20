Класико живых! «Реал» и «Барселона» готовы выдать огненную битву

В воскресенье нас ждет главное противостояние Испании.

Избавление от комплексов

Хорошо помню впечатления коллег по итогам январского класико в полуфинале Суперкубка Испании. Оговорки про общий уровень мастерства, где между строк читалось аленичевское «не то». Воспоминания о траве, которая когда-то была зеленее только потому, что по ней бегали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Словно до них не было великих класико.

Понятно, что для многих в нынешнем поколении даже Рауль, Фернандо Йерро, Луиш Фигу, Христо Стоичков и Роналдо чуть ли не «преданья старины глубокой». А Сесар Родригес, Франсиско Хенто или Альфредо Ди Стефано чуть ли не герои древних мифов вроде Геракла или Персея. Только эта же судьба ждет в будущем и Лео с Кришем, а великое противостояние «Реала» и «Барселоны» останется вечным, и сейчас начинается новый этап этой истории.

А суперкубковые 3:2 в Саудовской Аравии — безумно яркие и эмоциональные — в какой-то степени отправная точка. Прежде всего для «Барселоны», которая не обыгрывала Мадрид на протяжении трех лет. И не просто так после финального свистка Хави говорил о том, что его команда потеряла титул, но при этом избавилась от комплексов и показала: она может конкурировать с кем угодно.

Да, спустя неделю сине-гранатовые вылетели еще и из Кубка Испании, но с каждым матчем «Барса» приближалась к тому идеалу, к которому стремится ее главный тренер. Работа Хави и мощная зимняя трансферная кампания дали практически мгновенный эффект, и сейчас почти каждый матч каталонцев превращается в праздник. Однако то, что все видели на поле, не избавляло от тревоги за будущее оказавшегося в глубоком финансовом кризисе клуба. Хотелось понять: откуда деньги и не устроил ли Жоан Лапорта с его склонностью к популизму новый пир во время чумы?

Футболисты «Барселоны». Фото AFP

Луч света в каталонском кризисе

Оснований для опасений было предостаточно. Начиная с соглашений с ветеранами о сокращении зарплат, которые все равно придется выплатить в полном объеме, и заканчивая хитрыми схемами контрактов зимних новичков. Ла лига как раз обновила данные по рамкам потолка зарплат, и контраст между двумя испанскими суперклубами напоминает пропасть. Если «Реал» и тут лидирует, имея возможность потратить 739 миллионов евро, то баланс «Барсы» — минус 144 миллиона.

Именно в данный момент это не проблема, но уже в новом сезоне клуб ждут новые санкции. Или, если быть точным, продление нынешних. То есть, чтобы уместить под потолком зарплату новых игроков, среди которых фигурируют Кристенсен и Аспиликуэта из «Челси», Кессье из «Милана» и Мазрауи из «Аякса», нужно выполнить ряд условий, а именно: каждый миллион новых окладов потребует сокращения расходов на четыре миллиона, и тот факт, что все предполагаемые новички получат статус свободных агентов, не имеет никакого значения.

То есть нужно избавляться от лишних игроков. И желательно за деньги, а не как в случае с отказавшимся продлевать контракт Усманом Дембеле, который, по слухам, уже договорился с «ПСЖ». Однако это полумеры, и настоящим спасением станет только существенный рост доходов. Что-то удастся заработать за счет снятия коронавирусных ограничений. В перспективе прибыли увеличатся после реконструкции «Камп Ноу», а пока спасением видится спонсорский контракт с музыкальным сервисом Spotify.

Соглашение, подразумевающее в числе прочего еще и смену названия стадиона, будет рассчитано на четыре года и, по неофициальным данным, суммарно принесет «Барсе» порядка 300 миллионов евро. Это более выгодный контракт, чем в случае с японской Racuten, ежегодно выплачивавшей 55 миллионов. Кроме того, 100 миллионов за пять лет принесет сотрудничество с компанией, работающей с криптовалютами. И пусть это не решит всех проблем, дышать сине-гранатовым будет легче.

Серъи Роберто и Карим Бензема. Фото Global Look Press

Эволюция и революция

В футбольном плане дела у «Барсы» обстоят прекрасно. Гави, Педри, Ферран Торрес, Ансу Фати, Эрик Гарсия — такой концентрации молодых талантов, которые обеспечат клубу процветание на годы вперед, не было очень давно. И в плане перспектив каталонцы сейчас даже круче «Реала», который начал смену поколений гораздо раньше своего вечного конкурента. Вопрос в эффективности затеянной перестройки, хотя нужно понимать: в Мадриде ставили на эволюцию, тогда как в столице Каталонии вера в молодых была отчасти спровоцирована финансовым кризисом.

Соответственно, к статусу суперзвезды из молодых талантов на данный момент приблизился только Винисиус Жуниор. Бразилец буквально расцвел с приходом Карло Анчелотти, тогда как по остальным много вопросов. Провальной получилась покупка Йовича, ничего не получается у отданного в аренду «Боруссии» Рейниера. Эдер Милитау и Менди хороши, но пока не вышли на пик. Родригу нестабилен, а Вальверде при всем своем таланте пока не может полноценно заменить кого-то из вечного трио Модрич — Кроос — Каземиру.

Возможно, переломным моментом станет ожидаемое подписание Кильяна Мбаппе. Но это будет потом, а пока к очередному титулу «Реал» ведет Карим Бензема, который в 34 года бьет персональные рекорды десятилетней давности и в понедельник забрал у Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории французского футбола.

То, как Бензема за несколько минут уничтожил оборону «ПСЖ», — уже в истории Лиги чемпионов. И как же обидно, что вопреки усилиям медиков, форвард пропустит игру на «Сантьяго Бернабеу»! Но в воскресенье у Винисиуса с Асенсио или у Педри с Торресом будет возможность написать новую главу главного противостояния испанского футбола. В последние годы его порой называли класико хромых. Из-за травм, игровых и финансовых кризисов. Сейчас же «Реал» и «Барса» в таком порядке, что у нас есть все основания увидеть совсем другое класико.

Класико живых.