Класико живых! «Реал» и «Барселона» готовы выдать огненную битву
Избавление от комплексов
Хорошо помню впечатления коллег по итогам январского класико в полуфинале Суперкубка Испании. Оговорки про общий уровень мастерства, где между строк читалось аленичевское «не то». Воспоминания о траве, которая когда-то была зеленее только потому, что по ней бегали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Словно до них не было великих класико.
Понятно, что для многих в нынешнем поколении даже Рауль, Фернандо Йерро, Луиш Фигу, Христо Стоичков и Роналдо чуть ли не «преданья старины глубокой». А Сесар Родригес, Франсиско Хенто или Альфредо Ди Стефано чуть ли не герои древних мифов вроде Геракла или Персея. Только эта же судьба ждет в будущем и Лео с Кришем, а великое противостояние «Реала» и «Барселоны» останется вечным, и сейчас начинается новый этап этой истории.
А суперкубковые 3:2 в Саудовской Аравии — безумно яркие и эмоциональные — в какой-то степени отправная точка. Прежде всего для «Барселоны», которая не обыгрывала Мадрид на протяжении трех лет. И не просто так после финального свистка Хави говорил о том, что его команда потеряла титул, но при этом избавилась от комплексов и показала: она может конкурировать с кем угодно.
Да, спустя неделю сине-гранатовые вылетели еще и из Кубка Испании, но с каждым матчем «Барса» приближалась к тому идеалу, к которому стремится ее главный тренер. Работа Хави и мощная зимняя трансферная кампания дали практически мгновенный эффект, и сейчас почти каждый матч каталонцев превращается в праздник. Однако то, что все видели на поле, не избавляло от тревоги за будущее оказавшегося в глубоком финансовом кризисе клуба. Хотелось понять: откуда деньги и не устроил ли Жоан Лапорта с его склонностью к популизму новый пир во время чумы?
Луч света в каталонском кризисе
Оснований для опасений было предостаточно. Начиная с соглашений с ветеранами о сокращении зарплат, которые все равно придется выплатить в полном объеме, и заканчивая хитрыми схемами контрактов зимних новичков. Ла лига как раз обновила данные по рамкам потолка зарплат, и контраст между двумя испанскими суперклубами напоминает пропасть. Если «Реал» и тут лидирует, имея возможность потратить 739 миллионов евро, то баланс «Барсы» — минус 144 миллиона.
Именно в данный момент это не проблема, но уже в новом сезоне клуб ждут новые санкции. Или, если быть точным, продление нынешних. То есть, чтобы уместить под потолком зарплату новых игроков, среди которых фигурируют Кристенсен и Аспиликуэта из «Челси», Кессье из «Милана» и Мазрауи из «Аякса», нужно выполнить ряд условий, а именно: каждый миллион новых окладов потребует сокращения расходов на четыре миллиона, и тот факт, что все предполагаемые новички получат статус свободных агентов, не имеет никакого значения.
То есть нужно избавляться от лишних игроков. И желательно за деньги, а не как в случае с отказавшимся продлевать контракт Усманом Дембеле, который, по слухам, уже договорился с «ПСЖ». Однако это полумеры, и настоящим спасением станет только существенный рост доходов. Что-то удастся заработать за счет снятия коронавирусных ограничений. В перспективе прибыли увеличатся после реконструкции «Камп Ноу», а пока спасением видится спонсорский контракт с музыкальным сервисом Spotify.
Соглашение, подразумевающее в числе прочего еще и смену названия стадиона, будет рассчитано на четыре года и, по неофициальным данным, суммарно принесет «Барсе» порядка 300 миллионов евро. Это более выгодный контракт, чем в случае с японской Racuten, ежегодно выплачивавшей 55 миллионов. Кроме того, 100 миллионов за пять лет принесет сотрудничество с компанией, работающей с криптовалютами. И пусть это не решит всех проблем, дышать сине-гранатовым будет легче.
Эволюция и революция
В футбольном плане дела у «Барсы» обстоят прекрасно. Гави, Педри, Ферран Торрес, Ансу Фати, Эрик Гарсия — такой концентрации молодых талантов, которые обеспечат клубу процветание на годы вперед, не было очень давно. И в плане перспектив каталонцы сейчас даже круче «Реала», который начал смену поколений гораздо раньше своего вечного конкурента. Вопрос в эффективности затеянной перестройки, хотя нужно понимать: в Мадриде ставили на эволюцию, тогда как в столице Каталонии вера в молодых была отчасти спровоцирована финансовым кризисом.
Соответственно, к статусу суперзвезды из молодых талантов на данный момент приблизился только Винисиус Жуниор. Бразилец буквально расцвел с приходом Карло Анчелотти, тогда как по остальным много вопросов. Провальной получилась покупка Йовича, ничего не получается у отданного в аренду «Боруссии» Рейниера. Эдер Милитау и Менди хороши, но пока не вышли на пик. Родригу нестабилен, а Вальверде при всем своем таланте пока не может полноценно заменить кого-то из вечного трио Модрич — Кроос — Каземиру.
Возможно, переломным моментом станет ожидаемое подписание Кильяна Мбаппе. Но это будет потом, а пока к очередному титулу «Реал» ведет Карим Бензема, который в 34 года бьет персональные рекорды десятилетней давности и в понедельник забрал у Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории французского футбола.
То, как Бензема за несколько минут уничтожил оборону «ПСЖ», — уже в истории Лиги чемпионов. И как же обидно, что вопреки усилиям медиков, форвард пропустит игру на «Сантьяго Бернабеу»! Но в воскресенье у Винисиуса с Асенсио или у Педри с Торресом будет возможность написать новую главу главного противостояния испанского футбола. В последние годы его порой называли класико хромых. Из-за травм, игровых и финансовых кризисов. Сейчас же «Реал» и «Барса» в таком порядке, что у нас есть все основания увидеть совсем другое класико.
Класико живых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
4
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|
7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|2 : 3
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|0 : 1
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|0 : 1
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6