«Реал» — «Барселона»: класико снова самый яркий матч Европы
20 марта состоится один из главных матчей в мировом футболе — легендарное испанское класико, «Реал» против «Барселоны». Сделать ставку на игру, за которой будут следить миллионы болельщиков по всей планете, вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Реал» — «Барселона»?
Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало в 23.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры в России можно будет посмотреть на платном стриминговом сервисе Okko Sport.
«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 20 марта
Предстоящая игра — первое за довольно продолжительное время класико, к которому оба соперника подходят в полном порядке. В последних матчах за громкой вывеской чаще всего скрывалась пустота.
То сильно не в порядке была «Барселона», как, например, в первом круге нынешнего чемпионата, когда на «Камп Ноу» каталонцы, которых тогда еще тренировал Роналд Куман, смотрелись совсем уж жалко. То далеки от идеала были и те и другие, как, например, осенью 2020-го.
Но сейчас все иначе, и класико снова вызывает огромный интерес. Предпосылки к этому были еще в январе, когда «Реал» и «Барселона» играли в Суперкубке Испании. Мадрид победил, но матч показал, что каталонцы выздоравливают.
И за два месяца эта тенденция только усилилась. Да, следом за поражением в класико «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику». Но после этого сине-гранатовые выдали серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах (+8=3). А если брать Ла Лигу, то там у каталонцев шесть побед при одной ничьей. При этом в пяти матчах на этом отрезке «Барселона» забивала по четыре гола.
Команда поднялась на 3-е место в чемпионате Испании, а от идущей второй «Севильи» ее отделяет всего пять очков при игре в запасе. До «Реала», конечно, далеко — 15 очков (12 по потерянным), и даже победа в класико не сильно исправит ситуацию в плане борьбы за титул, но главное, что «Барселона» снова конкурентоспособна, а ее игра доставляет удовольствие.
Для «Реала» сезон складывается совсем не так турбулентно. «Королевский клуб» должен выиграть Ла Лигу, но самое яркое впечатление последних недель — это ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фантастический Карим Бензема, играющий на уровне главного претендента на «Золотой мяч», все еще гениальный Лука Модрич, блистательный Тибо Куртуа, своими сейвами в первой игре в Париже оставивший «Реалу» шанс на камбэк.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на победу Мадрида — 2.13, на «Барселону» — 3.40, на ничью — 3.70.
«Реал» последние годы доминировал в класико. У Мадрида — пять побед подряд и шесть игр без поражений. Последний раз «Барселона» выигрывала еще в марте 2019 года — 1:0. Гол забил Ракитич, а в старте играли Месси, Суарес, Видаль, Коутиньо, а «Реал» тренировал Сантьяго Солари... Вроде и прошло всего три года, но совсем другая эпоха.
Но даже в эти непростые для себя времена «Барселона» регулярно забивала «Реалу» — так было в четырех последних матчах, пусть все они и были проиграны.
Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с неплохим коэффициентом 1.57.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
4
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|
7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
11
|Осасуна
|28
|9
|8
|11
|26-35
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|
14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|28
|5
|7
|16
|21-45
|22
|
20
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|- : -
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|- : -
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|- : -
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6