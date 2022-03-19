Испанские гранды устроят самое жаркое шоу выходных.

20 марта состоится один из главных матчей в мировом футболе — легендарное испанское класико, «Реал» против «Барселоны». Сделать ставку на игру, за которой будут следить миллионы болельщиков по всей планете, вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Реал» — «Барселона»?

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало в 23.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры в России можно будет посмотреть на платном стриминговом сервисе Okko Sport.

«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 20 марта

Предстоящая игра — первое за довольно продолжительное время класико, к которому оба соперника подходят в полном порядке. В последних матчах за громкой вывеской чаще всего скрывалась пустота.

То сильно не в порядке была «Барселона», как, например, в первом круге нынешнего чемпионата, когда на «Камп Ноу» каталонцы, которых тогда еще тренировал Роналд Куман, смотрелись совсем уж жалко. То далеки от идеала были и те и другие, как, например, осенью 2020-го.

Но сейчас все иначе, и класико снова вызывает огромный интерес. Предпосылки к этому были еще в январе, когда «Реал» и «Барселона» играли в Суперкубке Испании. Мадрид победил, но матч показал, что каталонцы выздоравливают.

И за два месяца эта тенденция только усилилась. Да, следом за поражением в класико «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику». Но после этого сине-гранатовые выдали серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах (+8=3). А если брать Ла Лигу, то там у каталонцев шесть побед при одной ничьей. При этом в пяти матчах на этом отрезке «Барселона» забивала по четыре гола.

Хави. Фото Global Look Press

Команда поднялась на 3-е место в чемпионате Испании, а от идущей второй «Севильи» ее отделяет всего пять очков при игре в запасе. До «Реала», конечно, далеко — 15 очков (12 по потерянным), и даже победа в класико не сильно исправит ситуацию в плане борьбы за титул, но главное, что «Барселона» снова конкурентоспособна, а ее игра доставляет удовольствие.

Для «Реала» сезон складывается совсем не так турбулентно. «Королевский клуб» должен выиграть Ла Лигу, но самое яркое впечатление последних недель — это ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фантастический Карим Бензема, играющий на уровне главного претендента на «Золотой мяч», все еще гениальный Лука Модрич, блистательный Тибо Куртуа, своими сейвами в первой игре в Париже оставивший «Реалу» шанс на камбэк.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на победу Мадрида — 2.13, на «Барселону» — 3.40, на ничью — 3.70.

«Реал» последние годы доминировал в класико. У Мадрида — пять побед подряд и шесть игр без поражений. Последний раз «Барселона» выигрывала еще в марте 2019 года — 1:0. Гол забил Ракитич, а в старте играли Месси, Суарес, Видаль, Коутиньо, а «Реал» тренировал Сантьяго Солари... Вроде и прошло всего три года, но совсем другая эпоха.

Но даже в эти непростые для себя времена «Барселона» регулярно забивала «Реалу» — так было в четырех последних матчах, пусть все они и были проиграны.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с неплохим коэффициентом 1.57.

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