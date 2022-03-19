Футбол
Испания
Новости Видео Лига 1 Лига 2 Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:00

«Реал» — «Барселона»: класико снова самый яркий матч Европы

Прогнозы на матч чемпионата Испании по футболу «Реал» — «Барселона» 20 марта
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Винисиус Жуниор (в белом) против Сержиньо Дест.
Фото Global Look Press
Хави.
Фото Global Look Press
1/2
Испанские гранды устроят самое жаркое шоу выходных.

20 марта состоится один из главных матчей в мировом футболе — легендарное испанское класико, «Реал» против «Барселоны». Сделать ставку на игру, за которой будут следить миллионы болельщиков по всей планете, вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Когда сыграют и где смотреть «Реал» — «Барселона»?

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало в 23.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры в России можно будет посмотреть на платном стриминговом сервисе Okko Sport.

Карим Бензема. Бензема заслужил «Золотой мяч» не меньше Левандовски. А матч с «ПСЖ» — это шаг в историю

«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 20 марта

Предстоящая игра — первое за довольно продолжительное время класико, к которому оба соперника подходят в полном порядке. В последних матчах за громкой вывеской чаще всего скрывалась пустота.

То сильно не в порядке была «Барселона», как, например, в первом круге нынешнего чемпионата, когда на «Камп Ноу» каталонцы, которых тогда еще тренировал Роналд Куман, смотрелись совсем уж жалко. То далеки от идеала были и те и другие, как, например, осенью 2020-го.

Но сейчас все иначе, и класико снова вызывает огромный интерес. Предпосылки к этому были еще в январе, когда «Реал» и «Барселона» играли в Суперкубке Испании. Мадрид победил, но матч показал, что каталонцы выздоравливают.

И за два месяца эта тенденция только усилилась. Да, следом за поражением в класико «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику». Но после этого сине-гранатовые выдали серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах (+8=3). А если брать Ла Лигу, то там у каталонцев шесть побед при одной ничьей. При этом в пяти матчах на этом отрезке «Барселона» забивала по четыре гола.

Хави. Фото Global Look Press
Хави.
Фото Global Look Press

Команда поднялась на 3-е место в чемпионате Испании, а от идущей второй «Севильи» ее отделяет всего пять очков при игре в запасе. До «Реала», конечно, далеко — 15 очков (12 по потерянным), и даже победа в класико не сильно исправит ситуацию в плане борьбы за титул, но главное, что «Барселона» снова конкурентоспособна, а ее игра доставляет удовольствие.

Для «Реала» сезон складывается совсем не так турбулентно. «Королевский клуб» должен выиграть Ла Лигу, но самое яркое впечатление последних недель — это ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фантастический Карим Бензема, играющий на уровне главного претендента на «Золотой мяч», все еще гениальный Лука Модрич, блистательный Тибо Куртуа, своими сейвами в первой игре в Париже оставивший «Реалу» шанс на камбэк.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на победу Мадрида — 2.13, на «Барселону» — 3.40, на ничью — 3.70.

«Реал» последние годы доминировал в класико. У Мадрида — пять побед подряд и шесть игр без поражений. Последний раз «Барселона» выигрывала еще в марте 2019 года — 1:0. Гол забил Ракитич, а в старте играли Месси, Суарес, Видаль, Коутиньо, а «Реал» тренировал Сантьяго Солари... Вроде и прошло всего три года, но совсем другая эпоха.

Но даже в эти непростые для себя времена «Барселона» регулярно забивала «Реалу» — так было в четырех последних матчах, пусть все они и были проиграны.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с неплохим коэффициентом 1.57.

Согласны с прогнозами или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Пережил нокдаун и артиллерию тренера Уайлдера. Сергей Харитонов победил Малика Скотта, но больше разочаровал 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зимние трансферы помогли Хави преобразить «Барселону». Матчи каталонцев снова хочется смотреть
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 - : -
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 - : -
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 - : -
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 - : -
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости