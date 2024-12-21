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Сегодня, 17:30

«Барселона» скатилась после роскошного старта сезона. В чем причина такого резкого спада?

«Барселона» сыграет с «Атлетико» 21 декабря
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг, Ферран Торрес и главный тренер Ханс Флик
Френки де Йонг, Ферран Торрес и Ханс Флик.
Фото Reuters
Флику долго удавалось маскировать фундаментальные проблемы.
Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

Вряд ли было возможно представить лучший сценарий для «Барселоны» на старте сезона. Ханси Флик начал давать какой-то космический результат с ходу — в первых 12 турах ла лиги команда лишь раз потеряла очки (внезапно проиграла 2:4 «Осасуне»); в Лиге чемпионов уступила в первом туре «Монако», но там каталонцы остались в меньшинстве уже на 10-й минуте, зато в следующих пяти встречах — сплошь победы. Когда за неделю сине-гранатовые растоптали «Баварию» и «Реал», казалось, что вот она, сильнейшая команда Европы первой части сезона (пожалуй, наравне с «Ливерпулем»).

Но потом что-то сломалось. В шести последних играх чемпионата у «Барсы» всего одна победа и три поражения. Началось все с фиаско с «Реал Сосьедад» 0:1 на выезде, когда в ворота басков не засчитали очень спорный гол Левандовски. Это был реально тяжелый выезд против хорошо подготовленной команды. Правда, дальше оправдания находить было все сложнее — домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» с 14-го места на следующий день после 125-летнего юбилея клуба; 2:2 с «Сельтой» с двумя пропущенными мячами после 84-й минуты; 2:2 с «Бетисом» с пропущенным голом на 94-й; наконец, совсем уж необъяснимое поражение дома 0:1 от «Леганеса» с 15-й строчки. Да, в этот период втиснулся разгром «Мальорки» 5:1 и статусная победа над «Боруссией» Д в ЛЧ, но разговоры о кризисе от этого не прекратились.

«Барса» сохраняет первое место в ла лиге, но это следствие нестабильных выступлений «Реала» и провального старта сезона «Атлетико». При этом у главных конкурентов еще есть по игре в запасе. Так что же пошло не так?

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Регрессия к среднему

В середине сентября «СЭ» разбирал причины резкого взлета «Барсы». Первая часть той статьи называлась «Мрачные прогнозы». И действительно, в новом сезоне от каталонцев мало кто ждал каких-то серьезных достижений.

Причин хватало: резкая смена тренера, слабое трансферное окно (клуб все еще переживает финансовый кризис, так что даже регистрация единственного полноценного новичка Ольмо стала возможна только после ухода Гюндогана и травм Кристенсена с Араухо), стареющий Левандовски, травмы, непонятная форма Педри, Рафиньи и Фати. Короче говоря, слишком много было причин для скепсиса.

И такое ощущение, что после первых головокружительных успехов многие позабыли, в каком состоянии клуб подходил к новому сезону. Невероятный прогресс Касадо — чудо, Рафинья в роли суперзвезды и главного претендента на следующий «Золотой мяч» — чудо, сбросивший десяток лет Левандовски — чудо, почти без потери качества заменивший тер Штегена Пенья — чудо, 17-летние Кубарси и Ямаль — вообще воплощение волшебства. Не кажется ли вам, что слишком много магии в рамках одного клуба?

В статистике есть такое понятие как «регрессия к среднему». Простыми словами: после экстремального случайного события следующее случайное событие, скорее всего, будет менее экстремальным. В спорте, особенно в футболе, слишком многое завязано на случайности и везении, и кажется, что «Барселона» столкнулась именно с этой регрессией. Не может все постоянно быть настолько хорошо, когда в клубе и команде столько проблем.

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль
Ламин Ямаль.
Фото AFP

Проблемы в деталях

Болельщики «Барселоны» любят хвастаться числом воспитанников в составе первой команды. И это, правда, повод для гордости, «Ла Масия» не раз выступала в роли главной причины успеха каталонцев, огромная редкость для топ-клуба в современном футболе.

Сейчас в заявке из 28 футболистов 15 являются воспитанниками клуба, 11 из них младше 23-х лет. Это реально очень круто, но Жерар Пике недавно грамотно подсветил один момент: «У «Барсы» есть финансовые проблемы, поэтому молодежь вводят так рано. Мы в заднице уже несколько лет, но мы выберемся».

И это правда. Ямаль, Гави и Кубарси — уникальные таланты, но вот остальные вряд ли получили бы регулярную игровую практику на таком уровне еще несколько лет назад. «Барселона» переживает серьезный кризис, реконструирует стадион и пока не может вернуться к правилу 1:1 (правило ла лиги, согласно которому клуб может тратить столько же, сколько зарабатывает), а значит, сильно ограничена в ресурсах и не в состоянии как следует укрепить состав. Оттого в старте сине-гранатовых мы периодически видим не только реально очень перспективных футболистов типа Касадо, но и откровенно сырых Жерара Мартина, Сержи Домингеса и Пау Виктора. Других ресурсов у Флика просто нет, и это не может не сказываться на результатах.

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«Мы снизили давление и оставили слишком много свободного пространства», — говорил немецкий тренер после ничьей с «Бетисом». Примерно те же слова Флик говорил в 2023-м, когда сборная Германии под его началом уступила Бельгии 2:3. И это симптоматично. Футбол Ханси работает, когда команда готова постоянно прессинговать и давить на соперника, заставлять его ошибаться у своих ворот. Нет мощного движения — нет результата. Штаб Флика проделал крутую работу на предсезонке, сумел замаскировать даже недостаточное движение без мяча 36-летнего Левандовски. Но нехватка ресурса прямо бьет по КПД — Гави, Де Йонг и Фермин после серьезных травм набирают форму постепенно, Фати все еще хронически болен, Араухо и Кристенсен только вернулись, Ферран Торрес сверкнул лишь раз за сезон. Проще говоря, у «Барселоны» не хватает ресурса, чтобы поддерживать нужный темп и проводить качественную ротацию. А она необходима при нынешнем насыщеннейшем графике. И вдвойне необходима при таком энергозатратном футболе, который ставит Флик.

К тому же «Барселона» стала слишком зависимой от уникальных качеств Ямаля, Левандовски и Рафиньи. Выпадает кто-то из них, рушится и вся конструкция. Когда Ламин получил травму, каталонцы столкнулись с большими проблемами. И дело не только в гениальности 17-летнего юноши. Рафинью пришлось перемещать на правый фланг, разрушилась связка Ямаля и Кунде (у которых выработалось особое взаимопонимание), левый фланг прекратил работать как надо, следовательно, перестали быть настолько острыми включения Бальде. Соответственно, без Ольмо «Барса» становится менее опасна при коротких розыгрышах у штрафной, без Касадо не хватает агрессии в центре поля. Что уж говорить о ситуациях, когда приходится выпускать вместо уставшего ветерана Мартинеса Мартина, Домингеса или Гарсию.

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик
Ханс Флик.
Фото AFP

Но есть вопросы и к самому тренеру. Складывается впечатление, что Ханси слишком догматичен и не готов отказываться от плана А. В матчах с «Монако» и «Сельтой» «Барса», оставшись в меньшинстве, продолжила играть в свой агрессивный футбол с высоко задранной линией обороны, акцентом на владение и быстрые переходы. Итог — потерянные очки, когда казалось, что логичнее отойти назад, сыграв от соперника.

Еще один момент — проблемы со вскрытием нижнего блока. Когда оппонент закрывается на своей половине поля и не оставляет «Барсе» пространства для рывков, у команды начинаются проблемы с созданием опасных моментов. Показательно, что каталонцы победили лишь в одном матче в этом сезоне после того, как соперник открывал счет. Даже Флик говорит о том, что его команда играет в доминирующий футбол, в основном когда ведет в счете. Особенно явно проблема проявилась в последнем матче с «Леганесом» — каталонцы пропустили на 4-й минуте, но за оставшееся время так и не смогли забить: 21 удар по воротам и всего 3 в створ, цифры говорят сами за себя.

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«В нижнем блоке мы чувствовали себя более комфортно, потому что нам не приходилось так часто сталкиваться с угрозой стиля соперника», — признался после игры капитан «Леганеса» и автор единственного забитого мяча Серхио Гонсалес.

Соперники научились подстраиваться под «Барселону» — перекрывать ей кислород в атаке и путать защитников при попытках поймать их в фирменные офсайдные ловушки. И этот фактор параллельно со всеми вышеперечисленными объясняет, почему «Барса» при всех своих козырях настолько уязвима.

Впереди у каталонцев важнейший матч с «Атлетико». Флик говорит, что команде нужна в первую очередь не физическая, а психологическая перезагрузка. Ханси видно лучше, но кажется, что проблемы «Барсы» куда глубже. Честь и хвала штабу немца за то, что он так долго маскировал фундаментальные проблемы. Но без серьезного усиления при всей вдохновенности и тренерских ходах претендовать на серьезные титулы сине-гранатовым в ближайшее время будет дико сложно.

ФК Барселона
Ханс Флик
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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У Ямаля опять травма. Форвард «Барселоны» не сыграет в этом году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
10
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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