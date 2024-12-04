Победы вернулись к «Барселоне» вместе с Ямалем, «Байер» выбил «Баварию» после удаления Нойера, ван Нистелрой реанимировал «Лестер»

Главные события вторника в европейском футболе.

Испания: разгром за тайм

«Барселона» в трех последних турах не выиграла ни разу, потеряв при этом восемь очков. Похоже, по аналогии со временами Месси впору вводить термин «Ямалезависимость», так как на неудачном отрезке каталонцы играли без своей юной звезды. Стоило же Ямалю вернуться, и каталонцам даже обходившая их стороной удача в дебюте улыбнулась. Вратарь и защитники «Мальорки» не разобрались в элементарной ситуации, выбивавший мяч из штрафной Мохика попал в одноклубника, и рикошетом воспользовался Ферран Торрес.

Этот форвард лечился почти два месяца и вернулся на поле только в минувшие выходные. Во вторник Торрес впервые появился в старте, заменив на острие атаки Левандовски. Как утверждают каталонские инсайдеры, у Ханси Флика были претензии к поляку после проигрыша «Лас-Пальмасу», но никакого конфликта нет. Бомбардир согласился с оценкой тренера, а тот в предматчевом комментарии заметил, что его решение вызвано желанием дать Левандовски отдохнуть. И так как ставка на Торреса сработала, тренер был прав, только одну мысль Флика футболисты словно не услышали.

Немецкий специалист делал акцент на том, что если игра не идет, все равно нужно дисциплинированно действовать в обороне. Там же у сине-гранатовых наблюдались проблемы, и когда еще недавно казавшаяся идеальной офсайдная ловушка не сработала, Маффео вывел Муричи на пустые ворота. В свою очередь Рафинья, который перед перерывом убегал один на один, не смог перехитрить вратаря. Выручил голкипер и в начале второго тайма, когда бразилец классно исполнил штрафной.

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Как оказалось, для гола капитану потребовался заработанный Ямалем пенальти. Или, скорее, не этот конкретный эпизод, а Ламин на поле. Тем более, тот не только вернул «Барсе» лидерство, но и избавил от сомнений в успехе гостей. Пас Ямаля шведкой все на того же Рафинью — отдельный вид футбольного искусства! Да и в четвертой голевой атаке, когда мяч отлетел на ногу Френки де Йонгу, ключевым ходом оказалась передача лучшего молодого футболиста мира на Пау Виктора. «Барса» ярко вернулась на победный маршрут, однако по потерянным очкам преимущество пока у имеющего игру в запасе «Реала».

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Германия: не было бы счастья

Когда Харри Кейна поменяли в первом тайме матча с «Боруссией», новости о состоянии здоровья английского снайпера были оптимистичными. Только не все так однозначно, потому что серьезной травмы действительно нет, но при этом главный тренер мюнхенцев Венсан Компани не готов обещать, что форвард сыграет до новогодних праздников. А в кубковом матче у «Баварии» появились новые проблемы, к которым жизнь не готовила. 38-летний Нойер никогда в жизни не получал красных карточек, но тут — в 867-м матче в карьере — оставил свою команду в меньшинстве, когда за пределами штрафной врезался во Фримпонга.

«Байер», который начал игру столь же осторожно и прагматично, как и сентябрьскую встречу в бундеслиге (1:1), словно оказался к этому не готов и до перерыва так и не смог перестроиться. Зато мюнхенцы не заметили потери бойца и жертвы в лице Сане, которого поменяли на впервые сыгравшего в этом сезоне голкипера Переца. Хозяева даже вдесятером смотрелись активнее и острее, поэтому на второй тайм Хаби Алонсо перестроил игру, поменяв полузащитника Андриха на забившего в четырех предыдущих матчах шесть мячей форварда Шика.

Вот только чех провел на поле около четверти часа, и — учитывая травму Бонифейса — у леверкузенцев просто не осталось профильных центральных нападающих. Но в данном случае случилось то самое несчастье, без которого не было бы счастья. А малыш Телла (173 см), который обычно играет на фланге, оказался способен забивать в стиле классического центрфорварда — головой с подачи Гримальдо. «Байер» верен себе, продлив рекордную серию с голами в гостевых кубковых матчах до 35 игр, а Хаби Алонсо до сих пор не знает поражений во втором по статусу немецком турнире. Еще одна победа, и он повторит достижение не проигрывавших по 10 игр Луи ван Гала и Хосепа Гвардиолы.

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Англия: эффект ван Нистелроя

В любой другой ситуации матч 17-й и 14-й команд АПЛ был бы интересен только их болельщикам. Но тут повод дал Руд ван Нистелрой, который помогал в «МЮ» Эрику тен Хагу, а после его увольнения передал Рубену Амориму психологически перезагрузившуюся команду. Голландец дебютировал на посту главного тренера «Лестера», который «красные дьяволы» под его началом разгромили дважды (5:2 в Кубке лиги и 3:0 в чемпионате). «Лисы» с учетом всех турниров не выигрывали на протяжении шести матчей, а тут забили через минуту и 38 секунд после стартового свистка!

Отличился 38-летний Варди, который в этот момент стал четырнадцатым в истории лиги игроком с сотней результативных баллов на одном стадионе (73+27). Но, конечно, совсем уж радужно все не обстояло, ведь до перерыва «Вест Хэм» нанес два десятка ударов. По ходу встречи были моменты, когда мяч выносился хозяевами с линии ворот. Только к футбольному героизму добавились еще и голы. Последний (и первый для себя) — выстрелом в «девятку» — эффектно забил Дака, который лечился с августа и пока ненадолго выходит на замену. Ну а мяч «Вест Хэма» можно расценить как лекарство от возможного головокружения от успехов у игроков не побеждавшего с середины октября «Лестера».

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Италия: прогулка для «Милана»

Совсем недавно «Сассуоло» был настоящим кошмаром «Сан-Сиро». Из пяти предыдущих матчей в гостях у «Милана» черно-зеленые выиграли три. Было даже 5:2, но в качестве лидера серии В «Сассуоло» оказался несостоятелен. Хотя, скорее, шансов не оставила ротация состава, в котором не оказалось ряда ключевых игроков, включая Берарди. Так что россонери выписали себе пропуск в 1/8 финала Кубка Италии уже к середине первого тайма. Это, кстати, вполне в стиле Паулу Фонсеки, чья команда наряду с «Аталантой» лидирует в Италии по забитым до перерыва голам. С учетом всех турниров их набралось уже 26, из которых четыре пришлись на отчетную встречу. После этого можно было спокойно уже в перерыве менять вратаря, а также выполнивших свою миссию Рафаэла Леау и самого результативного полузащитника серии А Рейндерса.

Статистика дня

1-й командой в лигах топ-5, в составе которой есть два игрока с двузначным числом голов, стала «Барселона». У каталонцев 15 мячей на счету Левандовски и 11 — у Рафиньи.

1-м клубом четвертого дивизиона, который обыграл в Кубке Испании двух представителей примеры, стал «Барбастро». В декабре 2023 года была повержена «Альмерия», а теперь — «Эспаньол» (2:0).

30 мячей забил за «Мальорку» в ла лиге нападающий Муричи. У лучшего снайпера в истории клуба Самюэля Это'О в активе 57 голов.

100 желтых карточек предъявил игрокам «Барселоны» Хесус Хиль Мансано.