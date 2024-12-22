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Сегодня, 01:30

Что за развязка в матче «Барселоны» и «Атлетико»! Серлот наказал каталонцев за ужасную реализацию

«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в ла лиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Атлетико» Александр Серлот и Аксель Витсель празднуют победный гол в ворота «Барселоны» (2:1) 21 декабря.
Фото Reuters
У каталонцев было все, кроме инстинкта убийцы.
Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
Атлетико

Испанский чемпионат стремительно приближается к турнирному экватору, и пока происходящее на Пиренеях очень напоминает постпандемийный сезон-2020/21. «Реал» выглядит эмоционально пресытившимся. Четыре года назад мадридцы смахивали на хищника, который утратил злость и хватку, переваривая триумфальную чемпионскую гонку. То же самое происходит после фантастически успешного прошлого спортивного года. Ну разве что Карло Анчелотти если и критикуют, то аккуратно, а не кошмарят, как недоумевавшего по этому поводу Зинедина Зидана.

Френки де&nbsp;Йонг, Ферран Торрес и&nbsp;Ханс Флик. «Барселона» скатилась после роскошного старта сезона. В чем причина такого резкого спада?

«Барселона» же снова в стадии перестройки и привыкает к новому тренеру. Роналд Куман, пытаясь снова сделать счастливым Месси, вводил в состав молодежь. Тогда у голландца были Мингеса и Араухо, Мориба и де ла Фуэнте, Педри и Фати. Совсем как сейчас Ханси Флик, у которого на первые роли вместе с Ямалем выходят Касадо и Кубарси. А если бы не тяжелая травма, в этом списке обязательно присутствовал бы еще и Берналь. Все это, конечно, круто, только пока нет ни запаса прочности, ни стабильности, и от тотального восторга с подсчетом пойманных в офсайдную ловушку соперников проделан путь к разговорам о кризисе.

В общем, у двух грандов разного рода проблемы, а это — время Диего Симеоне. Его «Атлетико» — как и четыре года назад — выглядит самой стабильной и сбалансированной командой Испании. Прошлый чемпионский пазл «матрасников» сложился после подписаний Луиса Суареса и Феррейры-Карраско. Теперь в состав, как влитые, встроились Хулиан Альварес, Ле Норман, Серлот и Галлахер. Возмужавшим вернулся из аренды Джулиано Симеоне. Окрепли Пабло Барриос, Самуэл Лино и Родриго Рикельме. А так как в наличии уже имелся крепкий костяк в лице Де Пауля, Хименеса, Молины, Коке, Льоренте, Корреа и Гризманна, в распоряжении Симеоне оказался очень сбалансированный состав.

Какое-то время, естественно, ушло на притирку и набивание шишек как в примере, так и в Лиге чемпионов, но к зиме «Атлетико» вышел на проектную мощность и выдал серию из одиннадцати побед. Симеоне, впрочем, всячески отмахивается от вопросов про борьбу за титул. «Я однообразен и скучен и не собираюсь меняться. До последнего тура мы будем идти от игры к игре. Если мы перестанем смотреть на ситуацию так, ничего хорошего не выйдет», — рассуждал недавно аргентинец.

Про скуку и предсказуемость вспомнилось по ходу первого тайма, так как красно-белые откровенно играли вторым номером. Или их заставила это делать «Барса», что не меняет сути — основные события развивались на гостевой половине поля. Нельзя сказать, что получалось слишком остро, и какое-то время самым запоминающимся было попадание мяча в руку Симеоне-младшего, что по мнению судей на пенальти не тянуло. Но важным было то, что давление сине-гранатовых оставалось постоянным, а еще хозяевам удавалось поддерживать высокий темп.

Педри открыл счет в матче с «Атлетико».
Фото Reuters

Это способно измотать самого дисциплинированного соперника, шансы обязательно возникнут, а сумма командного и индивидуального мастерства позволит решить эпизод. Так и получилось в субботу, и не важно, что Гави скорее исполнял финт, который трансформировался в ответный пас пяткой на открывшего счет Педри. «Атлетико» был наказан за собственную пассивность, не сумев в первом тайме предложить в ответ ничего вразумительного, и совсем не оправдывал выданные в последнее время авансы. Словно у команды те же комплексы, что и у Симеоне, который до субботы ни разу не обыграл «Барсу» на ее поле (=7-10).

С началом второй половины встречи данная мысль только укреплялась. Преимущество хозяев усиливалось, однако свои моменты каталонцы транжирили с непозволительной роскошью. Фермин простил соперника после обреза Хименеса, исполнявший штрафной Левандовски попал в забравшегося за «стенку» одноклубника Кубарси, а шедевр Рафиньи, который перебрасывал вратаря после диагонали Педри, отменила перекладина. С «Атлетико» такое чревато, потому что мадридской команде много не надо. Один выпад, одна ошибка зачем-то сыгравшего пяткой Касадо, один (первый в матче) удар проводящего потрясающий сезон Де Пауля — и вот вам вторая «единичка» на табло.

Родриго Де Пауль празднует гол в ворота «Барселоны».
Фото Reuters

Причем уже после перехода гостей на схему с тремя центральными защитниками она едва не трансформировалась в «двойку». Умница Альварес вывел к воротам Барриоса, и мяч остановила нога Пеньи. Вратари словно сговорились испортить своим командам репутацию самых забивающих после 75-й минуты (25 — 12 и 13 — мячей на двоих). Особенно Облак. Спасения словенца — когда проведший восхитительную игру Педри вывел один на один Рафинью, а потом сам оказался перед воротами после паса Ольмо — ключевые моменты матча.

«Барса» играла лучше, только у нее не нашлось инстинкта убийцы. Того, что в комплекте с удивительным для шестой добавленной минуты хладнокровием продемонстрировали дождавшийся забегания партнера Де Пауль и Молина, вырезавший передачу на норвежского палача Серлота. Тот в январе забил на поле «Барсы» решающий гол в составе «Вильярреала» на 90-й минуте (5:3), а сейчас похоронил каталонцев уже в футболке мадридского гранда. Симеоне с восемнадцатой попытки взял столицу Каталонии и встретит Новый год лидером. А субботний успех «Атлетико» — это уже полноценная заявка на чемпионство.

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«Барселона» скатилась после роскошного старта сезона. В чем причина такого резкого спада?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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 16
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Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

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 9
Рафинья

Рафинья

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 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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