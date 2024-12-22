Что за развязка в матче «Барселоны» и «Атлетико»! Серлот наказал каталонцев за ужасную реализацию

У каталонцев было все, кроме инстинкта убийцы.

Испанский чемпионат стремительно приближается к турнирному экватору, и пока происходящее на Пиренеях очень напоминает постпандемийный сезон-2020/21. «Реал» выглядит эмоционально пресытившимся. Четыре года назад мадридцы смахивали на хищника, который утратил злость и хватку, переваривая триумфальную чемпионскую гонку. То же самое происходит после фантастически успешного прошлого спортивного года. Ну разве что Карло Анчелотти если и критикуют, то аккуратно, а не кошмарят, как недоумевавшего по этому поводу Зинедина Зидана.

«Барселона» же снова в стадии перестройки и привыкает к новому тренеру. Роналд Куман, пытаясь снова сделать счастливым Месси, вводил в состав молодежь. Тогда у голландца были Мингеса и Араухо, Мориба и де ла Фуэнте, Педри и Фати. Совсем как сейчас Ханси Флик, у которого на первые роли вместе с Ямалем выходят Касадо и Кубарси. А если бы не тяжелая травма, в этом списке обязательно присутствовал бы еще и Берналь. Все это, конечно, круто, только пока нет ни запаса прочности, ни стабильности, и от тотального восторга с подсчетом пойманных в офсайдную ловушку соперников проделан путь к разговорам о кризисе.

В общем, у двух грандов разного рода проблемы, а это — время Диего Симеоне. Его «Атлетико» — как и четыре года назад — выглядит самой стабильной и сбалансированной командой Испании. Прошлый чемпионский пазл «матрасников» сложился после подписаний Луиса Суареса и Феррейры-Карраско. Теперь в состав, как влитые, встроились Хулиан Альварес, Ле Норман, Серлот и Галлахер. Возмужавшим вернулся из аренды Джулиано Симеоне. Окрепли Пабло Барриос, Самуэл Лино и Родриго Рикельме. А так как в наличии уже имелся крепкий костяк в лице Де Пауля, Хименеса, Молины, Коке, Льоренте, Корреа и Гризманна, в распоряжении Симеоне оказался очень сбалансированный состав.

Какое-то время, естественно, ушло на притирку и набивание шишек как в примере, так и в Лиге чемпионов, но к зиме «Атлетико» вышел на проектную мощность и выдал серию из одиннадцати побед. Симеоне, впрочем, всячески отмахивается от вопросов про борьбу за титул. «Я однообразен и скучен и не собираюсь меняться. До последнего тура мы будем идти от игры к игре. Если мы перестанем смотреть на ситуацию так, ничего хорошего не выйдет», — рассуждал недавно аргентинец.

Про скуку и предсказуемость вспомнилось по ходу первого тайма, так как красно-белые откровенно играли вторым номером. Или их заставила это делать «Барса», что не меняет сути — основные события развивались на гостевой половине поля. Нельзя сказать, что получалось слишком остро, и какое-то время самым запоминающимся было попадание мяча в руку Симеоне-младшего, что по мнению судей на пенальти не тянуло. Но важным было то, что давление сине-гранатовых оставалось постоянным, а еще хозяевам удавалось поддерживать высокий темп.

Педри открыл счет в матче с «Атлетико». Фото Reuters

Это способно измотать самого дисциплинированного соперника, шансы обязательно возникнут, а сумма командного и индивидуального мастерства позволит решить эпизод. Так и получилось в субботу, и не важно, что Гави скорее исполнял финт, который трансформировался в ответный пас пяткой на открывшего счет Педри. «Атлетико» был наказан за собственную пассивность, не сумев в первом тайме предложить в ответ ничего вразумительного, и совсем не оправдывал выданные в последнее время авансы. Словно у команды те же комплексы, что и у Симеоне, который до субботы ни разу не обыграл «Барсу» на ее поле (=7-10).

С началом второй половины встречи данная мысль только укреплялась. Преимущество хозяев усиливалось, однако свои моменты каталонцы транжирили с непозволительной роскошью. Фермин простил соперника после обреза Хименеса, исполнявший штрафной Левандовски попал в забравшегося за «стенку» одноклубника Кубарси, а шедевр Рафиньи, который перебрасывал вратаря после диагонали Педри, отменила перекладина. С «Атлетико» такое чревато, потому что мадридской команде много не надо. Один выпад, одна ошибка зачем-то сыгравшего пяткой Касадо, один (первый в матче) удар проводящего потрясающий сезон Де Пауля — и вот вам вторая «единичка» на табло.

Родриго Де Пауль празднует гол в ворота «Барселоны». Фото Reuters

Причем уже после перехода гостей на схему с тремя центральными защитниками она едва не трансформировалась в «двойку». Умница Альварес вывел к воротам Барриоса, и мяч остановила нога Пеньи. Вратари словно сговорились испортить своим командам репутацию самых забивающих после 75-й минуты (25 — 12 и 13 — мячей на двоих). Особенно Облак. Спасения словенца — когда проведший восхитительную игру Педри вывел один на один Рафинью, а потом сам оказался перед воротами после паса Ольмо — ключевые моменты матча.

«Барса» играла лучше, только у нее не нашлось инстинкта убийцы. Того, что в комплекте с удивительным для шестой добавленной минуты хладнокровием продемонстрировали дождавшийся забегания партнера Де Пауль и Молина, вырезавший передачу на норвежского палача Серлота. Тот в январе забил на поле «Барсы» решающий гол в составе «Вильярреала» на 90-й минуте (5:3), а сейчас похоронил каталонцев уже в футболке мадридского гранда. Симеоне с восемнадцатой попытки взял столицу Каталонии и встретит Новый год лидером. А субботний успех «Атлетико» — это уже полноценная заявка на чемпионство.