У Ямаля опять травма. Форвард «Барселоны» не сыграет в этом году

Не повторить бы судьбу Фати.

Ламин Ямаль травмирован и теперь пропустит несколько недель, сообщила «Барселона». 17-летний нападающий каталонцев получил повреждение в матче с «Леганесом» и был заменен на 75-й минуте. В понедельник, 16 декабря, клуб провел медицинские тесты и выявил степень повреждения.

В этом году форвард не сыграет

На сайте «Барселоны» сообщаются неутешительные новости — минимум до начала января Ямаль не появится на поле: «Тесты показали, что у игрока повреждение передней связки правой лодыжки первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок 3-4 недели».

У каталонцев не так много матчей в этот отрезок, но они есть. И, как назло для болельщиков «Барселоны», почти все — важные. Так, 21 декабря команда Флика дома примет «Атлетико», а 8 января сыграет в полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Зато к 21 января — матчу с «Бенфикой» в Лиге чемпионов — Ламин должен успеть восстановиться.

Ламин Ямаль и Хави Эрнандес. Фото Reuters

Ямаль становится «хрустальным»?

Ламин еще совсем молод — ему всего 17 лет, — поэтому понимания того, насколько его тело крепкое и готово к нагрузкам, нет. Но пока динамика не впечатляет — за непродолжительную карьеру он, по данным Transfermarkt, получил четыре травмы и в общей сложности пропустил шесть матчей.

В прошлом сезоне Ямаль получил два повреждения, в октябре и марте, и суммарно не сыграл в трех встречах. А вот в этом розыгрыше дела пошли хуже — нападающий только в начале ноября травмировал лодыжку (кстати, ту же самую, правую) и вылетел на три недели. Позднее Ламин сыграл в пяти встречах и опять уехал в лазарет.

В интернете моментально вспомнили другого подававшего надежды воспитанника «Барселоны» — Ансу Фати. В юном возрасте испанец так впечатлил руководство каталонцев, что те назначили его преемником Месси — вручили ему футболку с заветной «десяткой». Не меньше восторгались игрой нападающего и на Transfermarkt — в 17 лет немецкий портал оценивал Фати в 80 миллионов евро.

Однако и боссы «Барселоны», и аналитики Transfermarkt явно поспешили — вскоре Ансу замучили травмы, он выпал из состава, а его стоимость обрушилась. К 22 годам Ансу оценивают в 15 миллионов евро, за каталонцев он толком не играет, а больше лечится.

Только в этом сезоне Фати пропустил уже 11 матчей «Барселоны» из-за различных повреждений. В прошлом розыгрыше, во время аренды в «Брайтон», испанец не сыграл в 14 встречах из-за травмы берцовой кости. Конечно, Ямалю далеко до таких цифр, но от них никто не застрахован.