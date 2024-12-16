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Сегодня, 17:30

У Ямаля опять травма. Форвард «Барселоны» не сыграет в этом году

Нападающий «Барселоны» Ямаль пропустит 3-4 недели из-за травмы
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты Хави Эрнандес и Ламин Ямаль в матче «Барселона» — «Леганес» (0:1). 15 декабря. Барселона
Хави Эрнандес и Ламин Ямаль в матче «Барселона» — «Леганес» (0:1). 15 декабря. Барселона.
Фото AFP
Не повторить бы судьбу Фати.

Ламин Ямаль травмирован и теперь пропустит несколько недель, сообщила «Барселона». 17-летний нападающий каталонцев получил повреждение в матче с «Леганесом» и был заменен на 75-й минуте. В понедельник, 16 декабря, клуб провел медицинские тесты и выявил степень повреждения.

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В этом году форвард не сыграет

На сайте «Барселоны» сообщаются неутешительные новости — минимум до начала января Ямаль не появится на поле: «Тесты показали, что у игрока повреждение передней связки правой лодыжки первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок 3-4 недели».

У каталонцев не так много матчей в этот отрезок, но они есть. И, как назло для болельщиков «Барселоны», почти все — важные. Так, 21 декабря команда Флика дома примет «Атлетико», а 8 января сыграет в полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Зато к 21 января — матчу с «Бенфикой» в Лиге чемпионов — Ламин должен успеть восстановиться.

Футболисты Ламин Ямаль и Хави Эрнандес в матче «Барселона» — «Леганес» (0:1). 15 декабря. Барселона
Ламин Ямаль и Хави Эрнандес.
Фото Reuters

Ямаль становится «хрустальным»?

Ламин еще совсем молод — ему всего 17 лет, — поэтому понимания того, насколько его тело крепкое и готово к нагрузкам, нет. Но пока динамика не впечатляет — за непродолжительную карьеру он, по данным Transfermarkt, получил четыре травмы и в общей сложности пропустил шесть матчей.

В прошлом сезоне Ямаль получил два повреждения, в октябре и марте, и суммарно не сыграл в трех встречах. А вот в этом розыгрыше дела пошли хуже — нападающий только в начале ноября травмировал лодыжку (кстати, ту же самую, правую) и вылетел на три недели. Позднее Ламин сыграл в пяти встречах и опять уехал в лазарет.

Ансу Фати. Как загибается карьера наследника Месси. Фати в 16 лет заиграл в основе «Барсы», в 18 получил 10-й номер, а в 20 оказался не нужен команде

В интернете моментально вспомнили другого подававшего надежды воспитанника «Барселоны» — Ансу Фати. В юном возрасте испанец так впечатлил руководство каталонцев, что те назначили его преемником Месси — вручили ему футболку с заветной «десяткой». Не меньше восторгались игрой нападающего и на Transfermarkt — в 17 лет немецкий портал оценивал Фати в 80 миллионов евро.

Однако и боссы «Барселоны», и аналитики Transfermarkt явно поспешили — вскоре Ансу замучили травмы, он выпал из состава, а его стоимость обрушилась. К 22 годам Ансу оценивают в 15 миллионов евро, за каталонцев он толком не играет, а больше лечится.

Только в этом сезоне Фати пропустил уже 11 матчей «Барселоны» из-за различных повреждений. В прошлом розыгрыше, во время аренды в «Брайтон», испанец не сыграл в 14 встречах из-за травмы берцовой кости. Конечно, Ямалю далеко до таких цифр, но от них никто не застрахован.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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