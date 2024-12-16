У Ямаля опять травма. Форвард «Барселоны» не сыграет в этом году
Ламин Ямаль травмирован и теперь пропустит несколько недель, сообщила «Барселона». 17-летний нападающий каталонцев получил повреждение в матче с «Леганесом» и был заменен на 75-й минуте. В понедельник, 16 декабря, клуб провел медицинские тесты и выявил степень повреждения.
В этом году форвард не сыграет
На сайте «Барселоны» сообщаются неутешительные новости — минимум до начала января Ямаль не появится на поле: «Тесты показали, что у игрока повреждение передней связки правой лодыжки первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок 3-4 недели».
У каталонцев не так много матчей в этот отрезок, но они есть. И, как назло для болельщиков «Барселоны», почти все — важные. Так, 21 декабря команда Флика дома примет «Атлетико», а 8 января сыграет в полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Зато к 21 января — матчу с «Бенфикой» в Лиге чемпионов — Ламин должен успеть восстановиться.
Ямаль становится «хрустальным»?
Ламин еще совсем молод — ему всего 17 лет, — поэтому понимания того, насколько его тело крепкое и готово к нагрузкам, нет. Но пока динамика не впечатляет — за непродолжительную карьеру он, по данным Transfermarkt, получил четыре травмы и в общей сложности пропустил шесть матчей.
В прошлом сезоне Ямаль получил два повреждения, в октябре и марте, и суммарно не сыграл в трех встречах. А вот в этом розыгрыше дела пошли хуже — нападающий только в начале ноября травмировал лодыжку (кстати, ту же самую, правую) и вылетел на три недели. Позднее Ламин сыграл в пяти встречах и опять уехал в лазарет.
В интернете моментально вспомнили другого подававшего надежды воспитанника «Барселоны» — Ансу Фати. В юном возрасте испанец так впечатлил руководство каталонцев, что те назначили его преемником Месси — вручили ему футболку с заветной «десяткой». Не меньше восторгались игрой нападающего и на Transfermarkt — в 17 лет немецкий портал оценивал Фати в 80 миллионов евро.
Однако и боссы «Барселоны», и аналитики Transfermarkt явно поспешили — вскоре Ансу замучили травмы, он выпал из состава, а его стоимость обрушилась. К 22 годам Ансу оценивают в 15 миллионов евро, за каталонцев он толком не играет, а больше лечится.
Только в этом сезоне Фати пропустил уже 11 матчей «Барселоны» из-за различных повреждений. В прошлом розыгрыше, во время аренды в «Брайтон», испанец не сыграл в 14 встречах из-за травмы берцовой кости. Конечно, Ямалю далеко до таких цифр, но от них никто не застрахован.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|
2
|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
6
|Вильярреал
|16
|7
|5
|4
|28-27
|26
|
7
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16-11
|25
|
9
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5