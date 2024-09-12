«Барселоне» пророчили провал, а она роскошно начала сезон. Флик что, волшебник?
Мрачные прогнозы
Свет в зале гаснет, реклама подходит к концу, и на экране появляются первые кадры триллера-ужастика. Среднестатистического болельщика «Барселоны» перед началом сезона-2024/25 легко можно было представить на месте зрителя, который заскочил в кинотеатр посмотреть ленту, которая пощекочет ему нервы. Будет интересно и одновременно страшно. Да так, что в какой-то момент наверняка захочется зажмурить глаза и убежать.
На жуткую кампанию намекало буквально все. Жоан Лапорта провернул дикий трюк с Хави, которого лелеял, но после честных слов о недостаточной силе состава выкинул из клуба. Легенду сменил Ханси Флик, о котором даже в Германии не сложилось единого мнения. С одной стороны — требл у руля «Баварии», с другой — провальный ЧМ с Германией и фиаско на старте отбора к домашнему Евро.
Но ладно бы дело было только в тренере. «Барселона» провела, мягко говоря, спорное трансферное окно. Полгода все тот же Лапорта твердил, что сделка с Nike почти заключена и клуб скоро вернется к правилу 1:1 (правило ла лиги, согласно которому клуб может тратить столько же, сколько зарабатывает), то есть сможет как следует укрепить состав. На деле же договора по-прежнему нет, и летом подписали лишь Дани Ольмо, зарегистрировать которого смогли только благодаря уходу лучшего игрока прошлого сезона Гюндогана и травмам защитников Кристенсена и Араухо. Уильямса и Канселу упустили, опорника и крайнего защитника не нашли и в итоге входили в сезон сразу с тремя 17-летними юношами в стартовом составе (пусть один из них и гений Ямаль). Какие тут могут быть настроения, если не фаталистические?
Но вот на носу середина сентября, за спиной четыре тура ла лиги, и «Барса» возглавляет турнирную таблицу. Более того, каталонцев называют лучшей командой Европы на старте сезона. Как минимум из-за результатов — четыре победы с разницей мячей 13:3. Более того, Флик признан тренером месяца в Испании, став первым за 10 лет, кому удалось начать сезон с «Барсой» с четырех побед подряд.
Вместо ужастика пока болельщики сине-гранатовых смотрят доброе семейное кино, в котором возникающие проблемы главные герои решают с улыбкой на лице и как будто особо не напрягаясь. Возникает логичный вопрос — в чем причины такого сладкого старта?
Почему все так хорошо
Есть сразу несколько причин, по которым «Барса» так хороша на старте. По отдельности они вряд ли стали бы причиной успеха, но в совокупности приносят результат. Пойдем по порядку.
Физподготовка. Пожалуй, это первое, с чем ассоциируется футбол Флика. Даже Лапорта после подписания контракта с Ханси делал акцент именно на этом: «Флик сможет подготовить команду физически, при этом сохранив наш стиль. Команда должна быть хорошо готова и быстро отбирать мячи. Благодаря физподготовке и владению мы сможем выиграть все».
Еще на предсезонке футболисты отмечали нагрузки, которые дает им новый тренерский штаб. А Педри прямо указывал на разницу — теперь команда не проваливалась после 70-й минуты и сохраняла темп от стартового свистка до финального (этот пассаж, по слухам, болезненно воспринял Хави).
Подходящий стиль и грамотные настройки. Флик грезил возможностью вернуться в большую игру именно с «Барселоной», потому сейчас отдается делу на все 100 и старается показать все свои сильные стороны. Да, для него это новая среда, а условия работы точно нельзя назвать комфортными. Немец не апологет футбола Кройфа — Гвардиолы, но при этом тренер, который проповедует атакующий стиль и прессинг, что весьма сочетается с традиционными каталонскими догматами.
И на старте сезона мы видим, как это работает. «Барса» сохранила атакующий крен, но изменились детали. Например, схема. Флик использует не привычные в Каталонии 4-3-3, а скорее 4-2-3-1. Педри действует чуть глубже и контролирует темп, роль классического опорника до травмы круто исполнял молодой Берналь (из-за которого подписание игрока на эту позицию стало не таким принципиальным вопросом), в зоне под нападающим роскошно действует Ольмо. Так совпало, что именно эта расстановка идеально подошла под имеющийся набор исполнителей.
Изменился и прессинг. Если раньше каталонцы давили всей атакующей тройкой, а в случае неудачи быстро отходили назад (весьма энергозатратная манера, провоцировавшая провалы в концовках, когда кончались силы), то теперь высокий прессинг лежит на плечах вингеров, которые поднимаются к чужой штрафной, в то время как центрфорвард располагается чуть глубже и играет по опорнику соперника. Благодаря заложенной на сборах физической базе Ямаль, Рафинья и Ферран Торрес спокойно тянут нагрузку.
Еще одним выгодоприобретателем от произошедших изменений стал Левандовски. Два сезона в «Барсе» (особенно последний) поляк провел по своим меркам слабо, но нынешний начал ударно — 4+1 в четырех встречах. Это также следствие изменения роли Роберта. Благодаря появлению «десятки» за спиной он может сосредоточиться на своем главном козыре — работе в штрафной и замыкании атак. От Левы теперь требуется меньше беготни и прессинга, что критически важно для игрока, которому уже 36. Роберт сохраняет силы и потому повышает эффективность в завершающей стадии. Да, возможно, он не выдержит заданную планку на протяжении всего сезона, но пока впечатление от его игры самое приятное.
«Ла Масия» — третий важный фактор успеха. Пожалуй, главное сокровище «Барселоны». В последнем туре с «Вальядолидом» в основе появилось сразу четыре игрока, которые еще недавно играли в молодежке: Бальде, Касадо, Кубарси и Ямаль. Плюс на замену вышли такие же Серхи Домингес и Фермин Лопес. А ведь есть еще травмированные Берналь, Фати и Гави, да и вообще в заявке «Барсы» на этот сезон из 26 игроков сразу 14 воспитанников — больше половины команды! Редчайшее явление в современном футболе. В общем, «Ла Масия» вовремя поставила первой команде невероятно талантливое и смелое поколение, которое полностью готово к взрослому футболу. Без него в эти трудные для клуба времена все было бы совсем печально.
К тому же летом с молодняком поработал еще один воспитанник — завершивший карьеру Тьяго Алькантара. Сразу ряд источников отмечал восторги от его присутствия внутри команды. Тьяго был проводником между Фликом и испанским костяком (благо подучил немецкий во время игры за «Баварию»), а главное — передал опыт центральным полузащитникам. Стремительный прогресс Берналя и его мощный старт связывали в первую очередь с работой Тьяго. Пока Алькантара снова не в клубе, его стажировка закончилась, но есть информация, что уже зимой он вернется и окончательно войдет в тренерский штаб.
Дисциплина — еще один важный столп. Флик много общается с футболистами и производит впечатление мягкого учтивого тренера. Но вместе с тем он запретил приезжать на матчи в свободной форме (теперь допустим только единый для всех клубный стиль), ввел систему штрафов, а в начале сентября публично отчитал одного из лидеров за опоздание на утреннюю тренировку (по крайней мере, об этом пишет Mundo Deportivo).
Но главное — Флик потрясающе использует скудный ресурс. Мало того что клуб бездействовал на трансферном рынке (замена Гюндогана на Ольмо — спорное решение, а больше никого, за исключением неопытного Пау Виктора, не купили), так еще и в лазарете целый ряд лидеров — Араухо, Кристенсен, Де Йонг, Гави, скоро должен вернуться Фати. То есть по ходу сезона команда будет получать усиление.
Конечно, пока рано говорить о том, что «Барселона» готова к чемпионству и влетела в список фаворитов на победу в ЛЧ. Слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Но старт сезона и то качество, которое Флик показывает в очень скверных для работы условиях, производят очень сильное впечатление.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
8
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
9
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
10
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
|Бетис
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|- : -
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|- : -
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|2
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1