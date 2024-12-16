Головин обыгрывает «Барселону» и становится легендой «Монако». Наш лучший футболист

Заслуженная награда Александра Головина.

Во время ноябрьского сбора национальной команды у Валерия Карпина поинтересовались, кому бы он отдал «Золотой мяч», если бы данную награду вручали российскому футболисту. Понятно, что тема отчасти шутливая, но, по сути, отвечающая на вопрос, кто на данный момент является лучшим игроком нашей страны. Исходя из того, что говорил главный тренер сборной раньше, ответ получился ожидаемым.

И действительно: кто, если не Головин? Разве что Кордоба. Единственный, кто в РПЛ держал уровень на протяжении всего года, а летом еще и стал основным форвардом на серебряном для Колумбии Кубке Америки. Хотя вряд ли тот турнир многие принимали во внимание, а чемпионский титул «Краснодар» весной упустил. Так что историческое серебро «быков» блестит не столь ярко, как аналогичный результат «Монако», который финишировал во Франции вторым вслед за звездным «ПСЖ», а Головин попал в символическую сборную лиги 1 и в ряде номинаций конкурировал с Мбаппе.

Где-то рядом — Глушенков с его рекордными 16 передачами в «Локомотиве» и мощным стартом в «Зените». Только Максима на пике формы сбила травма, а потом и он, и сине-бело-голубые в целом не блистали. Остальным же звездам РПЛ не удалось пройти год на одном дыхании. Лучший бомбардир прошлого сезона Тюкавин не так ярок в текущем первенстве. Батраков, в котором находят черты то Лоськова, то Аршавина, напротив, заявил о себе только во второй половине года. Не говоря уже об Угальде, который девять из своих 15 мячей забил в последний месяц перед отпуском, а до этого не отличался с сентября.

Есть еще, конечно, Миранчук. Победитель Лиги Европы в составе «Аталанты» и тот, кто уже в МЛС приложил руку к сенсационному вылету Месси, Суареса, Бускетса и прочих звезд «Интер Майами» в первом же раунде плей-офф. Только нынешняя команда Алексея — это не персоналии, а коллектив, который прыгнул выше головы ценой запредельной самоотдачи и характера. Справившись с фаворитом, к следующему раунду команда подошла эмоционально выхолощенной. Что до «Аталанты», то три голевые передачи Миранчука помогли ей пройти в плей-офф ЛЕ «Спортинг» Рубена Аморима, однако в ключевых играх наш легионер в лучшем случае выполнял роль джокера.

79 минут в ответном четвертьфинале с «Ливерпулем» после 3:0 на «Энфилде», да и все. В полуфиналах с «Марселем» было два выхода на замену, а финал с непобедимым на тот момент «Байером» Миранчук смотрел со скамейки. Что ни говори, а о статусе футболиста в команде такие тренерские решения говорят много. Это ни в коем случае не умаляет достоинств Алексея, который по ходу сезона заставил Джана Пьеро Гасперини наконец-то поверить в себя, но и назвать россиянина звездой или лидером бергамасков было нельзя. А в МЛС он только на пути к данному статусу после нескольких месяцев адаптации.

Вместе с тем не то что сложно — невозможно представить Головина, который проводит 90 минут в запасе в важном матче «Монако». Даже после травмы или во время неизбежного для любого футболиста спада. Поэтому Александр, еще не набрав оптимальной формы, выходит на тайм и меняет игру с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Или прямо по ходу матча превращается из «десятки» в опорного хавбека и становится одним из тех, кто заставляет «Арсенал» страдать под прессингом.

Сейчас — пусть и в силу объективных и не зависящих от спортсменов причин — в России просто нет футболистов, которые способны давать результат или как минимум качество с такими соперниками и на таком уровне. А еще — регулярно играть против звездного «ПСЖ» в команде, которая пытается бросить вызов парижскому гегемону и после второго места мечтает о большем. При этом «Монако» остается командой-донором, продавая своих футболистов за солидные деньги в «Реал», «Челси» и «Милан».

Фоларин Балогун и Александр Головин. Фото Reuters

Кто-то скажет — Головин засиделся на Лазурном Берегу. А, собственно, почему он должен что-то менять?! Да даже ради выдуманного кем-то тезиса о необходимости иногда выходить из зоны комфорта. Хотя странно говорить о комфорте, когда речь идет об одном из ведущих клубов в одной из лиг «большой пятерки». Ну разве что с точки зрения финансов, быта и условий для работы.

Последнее слово все равно ключевое. Головин в «Монако» — это седьмой год каждодневного труда, когда нужно постоянно доказывать, что ты соответствуешь данному уровню. Выигрывая конкуренцию и отстаивая свое право на место под солнцем, когда рядом Тилеманс и Фабрегас, Тшуамени и Фофана, Бен Йеддер и Минамино, а теперь подпирают восходящие звездочки в лице Бен Сегира, Аклиуша и Камара. Но меняются тренеры и составы, а Головин по-прежнему востребован и вполне заслуженно получает престижный десятый номер и новый контракт.

И какой смысл менять все это на условные «Вест Хэм», «Севилью» или «Фиорентину»? Чтобы просто попробовать новую лигу более высокого уровня? Что-то в этом, бесспорно, есть. Однако в «Монако» он по-настоящему востребован, играет в серьезном турнире, где попадание в Лигу чемпионов — задача-минимум. Александр на своем месте, да еще и в статусе без пяти минут клубной легенды. Его история в чем-то даже уникальна, но она еще на написана до конца. Неизвестно, каким получится финал, но сейчас Головин наш лучший футболист. Без вариантов.