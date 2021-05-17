Зидан опроверг новость о том, что он сообщил игрокам «Реала» о своем уходе
06:05
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча с «Атлетиком» (1:0) прокомментировал информацию о своем уходе из клуба.
16 мая сообщалось, что французский специалист объявил игрокам, что покидает «Реал».
«Как я мог сказать игрокам, что сейчас ухожу? Мы боремся за титул, и я просто говорю: «Кстати, я ухожу?»
За пределами клуба люди могут говорить все, что угодно, но я бы никогда так не сказал», — цитирует Зидана Goal.
В 37 матчах ла лиги «Реал» набрал 81 балл и расположился на 2-м месте. У лидирующего «Атлетико» 83 балла.
48-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, трижды стал победителем Лиги чемпионов.
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