Зидан опроверг новость о том, что он сообщил игрокам «Реала» о своем уходе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча с «Атлетиком» (1:0) прокомментировал информацию о своем уходе из клуба.

16 мая сообщалось, что французский специалист объявил игрокам, что покидает «Реал».

«Как я мог сказать игрокам, что сейчас ухожу? Мы боремся за титул, и я просто говорю: «Кстати, я ухожу?»



За пределами клуба люди могут говорить все, что угодно, но я бы никогда так не сказал», — цитирует Зидана Goal.

В 37 матчах ла лиги «Реал» набрал 81 балл и расположился на 2-м месте. У лидирующего «Атлетико» 83 балла.