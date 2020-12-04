Юнус Муса подписал шестилетний контракт с «Валенсией»
Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса подписал шестилетний контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба.
18-летний американец подписал первый взрослый контракт в карьере. В 2019 году Муса перешел в испанский клуб из академии лондонского «Арсенала».
В нынешнем сезоне ла лиги Муса провел 10 матчей и забил 1 мяч.
OFFICIAL STATEMENT | YUNUS MUSAH #AMUNTValencia ? #Yunus2026 #VCFMyPlaceInTheWorld ??— Valencia CF ??? (@valenciacf_en) December 4, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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