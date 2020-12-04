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Юнус Муса подписал шестилетний контракт с «Валенсией»

21:42
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Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса подписал шестилетний контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний американец подписал первый взрослый контракт в карьере. В 2019 году Муса перешел в испанский клуб из академии лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне ла лиги Муса провел 10 матчей и забил 1 мяч.

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