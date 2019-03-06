Винисиус пропустит из-за травмы два месяца

"Реал" на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно травмы нападающего мадридского клуба Винисиуса.

– По результатам проведенных тестов, медицинская служба диагностировала у Винисиуса разрыв связок голеностопного сустава правой ноги, – сообщается на официальном сайте "Реала".

По информации канала El Chiringuito, восстановление Винисиуса займет около двух месяцев. 18-летний бразилец получил травму в первом тайме ответного матча Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4). В этом сезоне он провел 28 матчей за клуб, забил 4 мяча и сделал 2 результативные