«Вальядолид» с минимальным счетом в гостях победил «Мальорку»
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Мальорка» принимала «Вальядолид». Гости победили с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
22-й тур
«Мальорка» — «Вальядолид» — 0:1 (0:0)
Гол: Энес Унал, 56.
«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 49), Вальент, Агбеньеню, Састре (Посо, 70), Севилья, Родригес (Кубо, 59), Баба, Джуниор, Будимир, Кучо Эрнандес.
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас, Оскар Плано (Рубио, 87), Энес Унал (Сан Эметерио, 90), Гвардьола, Вилья (Эрвиас, 72).
Предупреждения: Будимир, 17. Родригес, 25. Рейна, 29. Вилья, 66. Кучо Эрнандес, 67.
Судья: Медье Хименес (Испания).
1 февраля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/