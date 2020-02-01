Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Вальядолид» с минимальным счетом в гостях победил «Мальорку»

22:27
Теги:

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Мальорка» принимала «Вальядолид». Гости победили с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Мальорка» — «Вальядолид» — 0:1 (0:0)

Гол: Энес Унал, 56.

«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 49), Вальент, Агбеньеню, Састре (Посо, 70), Севилья, Родригес (Кубо, 59), Баба, Джуниор, Будимир, Кучо Эрнандес.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас, Оскар Плано (Рубио, 87), Энес Унал (Сан Эметерио, 90), Гвардьола, Вилья (Эрвиас, 72).

Предупреждения: Будимир, 17. Родригес, 25. Рейна, 29. Вилья, 66. Кучо Эрнандес, 67.

Судья: Медье Хименес (Испания).

1 февраля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир