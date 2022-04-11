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«Валенсия» готова продать голкипера Силлессена

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Валенсия» готова продать вратаря Яспера Силлессена, сообщает Marca.

По данным источника, ПСВ заинтересован в подписании 32-летнего голкипера. «Валенсия» хочет продать Силлессена, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Контракт нидерландского футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Силлессен принял участие в 15 матчах ла лиги, из которых три отстоял на ноль.

Источник: https://www.marca.com/futbol/valencia/2022/04/10/6252abd3ca47417f358b457d.html
Яспер Силлессен
Футбол
ФК Валенсия
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