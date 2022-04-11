«Валенсия» готова продать голкипера Силлессена

«Валенсия» готова продать вратаря Яспера Силлессена, сообщает Marca.

По данным источника, ПСВ заинтересован в подписании 32-летнего голкипера. «Валенсия» хочет продать Силлессена, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Контракт нидерландского футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Силлессен принял участие в 15 матчах ла лиги, из которых три отстоял на ноль.