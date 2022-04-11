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Сегодня, 08:16

Обамеянг считает, что Дембеле должен остаться в «Барселоне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о ситуации с контрактом Усмана Дембеле.

«Думаю, Усман хорошо меня знает, и я всегда готов, когда он начинает атаку справа, — цитирует Обамеянга RMC Sport. — Он должен остаться. Это не только вопрос игры команды, но и вопрос ее результатов в чемпионате».

Контракт Дембеле с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий может летом перейти в качестве свободного агента в «ПСЖ», если парижан покинет Килиан Мбаппе.

В сезоне-2021/22 24-летний француз забил два гола и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Барселону».

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/barca-dembele-egale-benzema_AV-202204110057.html
Пьер-Эмерик Обамеянг
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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 1 : 1
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10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
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Карим Бензема

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