Обамеянг считает, что Дембеле должен остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о ситуации с контрактом Усмана Дембеле.

«Думаю, Усман хорошо меня знает, и я всегда готов, когда он начинает атаку справа, — цитирует Обамеянга RMC Sport. — Он должен остаться. Это не только вопрос игры команды, но и вопрос ее результатов в чемпионате».

Контракт Дембеле с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий может летом перейти в качестве свободного агента в «ПСЖ», если парижан покинет Килиан Мбаппе.

В сезоне-2021/22 24-летний француз забил два гола и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Барселону».