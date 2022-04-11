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Сегодня, 13:21

«Реал» готов продать полузащитника Асенсио за 30 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» установил цену за полузащитника Марко Асенсио.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро.

Ранее информировалось, что 26-летний футболист может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Асенсио провел за «Реал» 35 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом истекает в 2023 году.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/milan-tutte-le-vere-cifre-dell-affare-asensio-due-nodi-da-sciogl-23975
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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