«Реал» готов продать полузащитника Асенсио за 30 миллионов евро

«Реал» установил цену за полузащитника Марко Асенсио.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро.

Ранее информировалось, что 26-летний футболист может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Асенсио провел за «Реал» 35 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом истекает в 2023 году.