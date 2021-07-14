Пике и Касильяс обменялись колкостями в Instagram

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал новую фотографию в Instagram. 34-летний испанец сбрил бороду и продемонстрировал гладко выбритое лицо.

«Молодой (Younger)», — написал игрок каталонского клуба.

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс прокомментировал публикацию: «Mounguer» (игра слов между «monguer» (глупый) и словом, написанным Пике), на что Пике ответил: «Это то, что Флорентино Перес сказал о тебе в той аудиозаписи. Нет?».

Ранее издание El Confidencial опубликовало аудиозапись телефонного разговора, в котором Перес критикует Касильяса и Рауля.

Примечательно, что в конце 2020 года на церемонии награждения Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру были удостоены наград Пике и Касильяс.