Травма полузащитника «Барселоны» Фати оказалась несерьезной

Повреждение полузащитника «Барселоны» Ансу Фати не требует операции, сообщает AS. По информации источника, восстановление 18-летнего испанца займет от 7 до 10 дней.

Нападающий пропустил матч 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1) из-за болей в колене. В нынешнем сезоне Фати провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.