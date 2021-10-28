Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Травма полузащитника «Барселоны» Фати оказалась несерьезной

16:18
Теги:

Повреждение полузащитника «Барселоны» Ансу Фати не требует операции, сообщает AS. По информации источника, восстановление 18-летнего испанца займет от 7 до 10 дней.

Нападающий пропустил матч 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1) из-за болей в колене. В нынешнем сезоне Фати провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/10/28/primera/1635418529_617372.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест
Экс-глава МИД Австрии назвала виновных в энергетическом кризисе в Европе
0